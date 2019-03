Milano-Sanremo 2019 | le previsioni meteo | corsa soleggiata e temperature gradevoli | da

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Lasarà. Lenon riservano sorprese per la Classicissima che andrà in scena domani sabato 23 febbraio: la carovana sarà attesa da una giornata in pieno stile primaverile, il sole accompagnerà laper tutto il giorno e non sono previste nuvole o piovaschi lungo i 291 km che porteranno i corridori dal capoluogo meneghino alla Riviera dei Fiori. Lesaranno, si aggireranno sempre attorno ai 15 °C e potrebbero esserci anche dei picchi che sfioreranno i 20 °C: condizioni ideali per andare in bicicletta e per potere disputare al meglio la prima Monumento della stagione. Qualcuno attaccherà da lontano o si arriverà in volata? Elia Viviani, Julian Alaphilippe, Peter Sagan, Fernando Gaviria sono i grandi favoriti della vigilia mentre Vincenzo Nibali si presenterà da Campione in carica dopo la magia dell’anno scorso e ...

