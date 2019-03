Milan | Paquetà si gode n 10 Selecao

Milan - Gattuso pensa al 4-3-1-2 : Kessié e Suso verso l’esclusione - Paquetà trequartista : L’amara sconfitta nel derby contro l’Inter rischia di lasciare strascichi pesanti nel Milan. Dopo la brutta prestazione offerta dai suoi soprattutto nel primo tempo, Gattuso sta pensando di attuare alcuni cambiamenti. Il tecnico Milanista potrebbe approfittare della sosta dedicata alle nazionali per mettere a punto un nuovo sistema di gioco. In tal senso, il reparto che subirebbe i maggiori cambiamenti sarebbe il centrocampo. ...

Mercato Milan - Leonardo replica il colpo Paquetà : i nomi valutati per il futuro : Mercato Milan – L’ultima sessione di Mercato è stata molto importante per il club rossonero, in particolar modo il Milan ha piazzato i colpi Paquetà e Piatek, due calciatori che stanno trascinando la squadra di Gennaro Gattuso verso l’obiettivo Champions League. Nel frattempo la dirigenza non sta a guardare e pensa anche al futuro, l’obiettivo di Leonardo è quello di replicare la trattativa Paquetà, si stanno ...

Milan - Gattuso pensa al 4-3-1-2 : Kessié e Suso verso l’esclusione - Paquetà trequartista : L’amara sconfitta nel derby contro l’Inter rischia di lasciare strascichi pesanti nel Milan. Dopo la brutta prestazione offerta dai suoi soprattutto nel primo tempo, Gattuso sta pensando di attuare alcuni cambiamenti. Il tecnico Milanista potrebbe approfittare della sosta dedicata alle nazionali per mettere a punto un nuovo sistema di gioco. In tal senso, il reparto che subirebbe i maggiori cambiamenti sarebbe il centrocampo. ...

Probabili formazioni/ Milan Inter : Gattuso punta ancora su Lucas Paquetà - Serie A - : Probabili formazioni Milan Inter: le quote del derby e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 28giornata nel campionato di Serie A.

Milan-Inter - Kakà : 'Derby ai rossoneri - Gattuso incide. Paquetà? Niente paragoni' : In questo mondo dominato dai social è difficile per i giocatori gestirsi, è un rischio molto grande, perché loro sono celebrità. Devi riuscire a dividere il personale dalla carriera, tenere separati ...

Kakà pronto al derby : “vince il Milan - ma niente paragoni con Paquetà” : Kakà sa bene che questa sera il Milan dovrà affrontare una gara delicata contro l’Inter, ma il brasiliano è molto fiducioso “Stasera vince il Milan. Segnano Piatek e Paquetà“. Esordisce così il rossonero Kakà parlando del derby di questa sera tra il suo Milan e l’Inter di Spalletti. L’ex calciatore ha parlato del suo compagno ai tempi del Milan Gennaro Gattuso, il quale adesso è al timone della squadra con ...

La previsione di Kakà : "Stasera vince il Milan - segnano Piatek e Paquetà" : "Stasera vince il Milan. segnano Piatek e Paquetà", questa la previsione di Kakà per il derby di Milano che si giocherà alle 20:30. Il brasiliano, che non sarà allo stadio ma guarderà in tv la ...

Kakà : "Stasera vince il Milan. Paquetà come me? Niente paragoni" : In questo mondo dominato dai social è difficile per i giocatori gestirsi, è un rischio molto grande, perché loro sono celebrità. Devi riuscire a dividere il personale dalla carriera, tenere separati ...

Milan - il primo derby di Paquetá sulle orme di Kaká : >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Come infatti sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sono stati tanti i brasiliani a lasciare il segno nella ...

Milan - le pagelle di Paquetà : il brasiliano è stanco : Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi italiani: GAZZETTA DELLO SPORT: 5,5 TUTTOSPORT: 5,5 CALCIOMERCATO.COM: 5

Milan - tocca sempre a Paquetà : da marzo a marzo - stagione infinita : Il 15 marzo del 2018, mentre il Milan usciva dall'Europa per mano dell'Arsenal tre giorni prima di affrontare il Chievo in campionato, Paquetà giocava in casa degli ecuadoriani dell'Emelec una partita ...

Milan - Galliani : 'Piatek ricorda Shevchenko. Paquetà? Complimenti a Leonardo' : Se la vincessero entrambi, sarebbe una meraviglia " ha commentato Galliani a Radio Anch'io lo Sport, in onda su RadioRai - il sogno di Berlusconi e mio è quello di portare, prima o poi, il Monza in ...

Il Milan si gode Piatek e Paquetà - Galliani si complimenta con Leonardo : “quei due hanno cambiato la squadra” : L’ex ad del Milan ha parlato della situazione rossonera, complimentandosi con Leonardo per gli acquisti di Piatek e Paquetà “Devo fare i complimenti al mio amico Leonardo perché i due acquisti Piatek e Paquetà hanno cambiato la squadra. I risultati sono merito dell’allenatore e di tutta la squadra ma quello che dico è che nessuna squadra europea si è rafforzata tanto a gennaio come il Milan con questi due ...

Milan : Kessie è recuperato - Paquetà convocato dal Brasile : E' un periodo d'oro per Lucas Paquetà. Il 21enne, in meno di due mesi, si è conquistato un posto da titolare nel Milan e anche la maglia della nazionale verdeoro. Il Brasile lo ha infatti convocato ...