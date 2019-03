Milan | la strategia di Elliott per arrivare a Milinkovic-Savic | un sogno “da Champions”

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Sergejè ilmai negato deldi, Leonardo ha avuto mandato di provarci anche nella prossima calda estate di mercato Iltargatocontinua a perseguire ilSergej, già cullato nella scorsa estate. All’epoca non ci furono i tempi tecnici per completare un’operazione complessa, ma nella prossima estate il laziale potrebbe rappresentare il regalo della proprietà ai suoi tifosi, solo a patto che Gattuso riesca a strappare il pass per la prossima Champions League. Secondo quanto rivelato da Tuttosport infatti, il pressing rossonero pernon si è affatto sopito, anzi è sempre più vivo nella mente di Leonardo. Per potersi permettere tale esborso ilsta già pianificando la cessione di Kessiè, mentre per allettare ulteriormente la Lazio potrebbe nuovamente inserire Bonaventura ...

