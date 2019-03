Migranti | Luca Casarini indagato per il caso della ' Mare Jonio'

Luca Casarini indagato per il soccorso dei Migranti sulla Mare Jonio : Luca Casarini indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da parte di una nave da guerra. Stessi reati già contestati al comandante della nave "Mare Jonio". Il capo missione della Ong Mediterraneo è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia ...

Mimmo Lucano "a processo" per lo scandalo Migranti : Riace - la vergogna del "sistema-sinistra" : La procura di Locri ha chiesto il rinvio a giudizio per Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace (Rc), attualmente sottoposto al divieto di dimora nel comune della Locride. Il rinvio a giudizio si inserisce nella inchiesta denominata Xenia, che lo scorso ottobre ha portato all'arresto con varie acc

Caso Migranti a Riace - la procura di Locri chiede il rinvio a giudizio del sindaco Mimmo Lucano - : Per il sindaco sospeso di Riace, accusato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e sottoposto al divieto di dimora, la prima udienza è fissata per l'1 aprile. Revocata alla compagna Tesfahun ...

Luca Casarini : ecco cosa diceva dei Migranti qualche anno fa - Video : In questi ultimi giorni è balzato agli onori della cronaca Luca Casarini , al comando della missione " traghetta migranti " della nave Mare Jonio di Mediterranea , la ONG nata nei centri sociali ...

Luca Casarini - da tuta bianca a salvatore dei Migranti : Icona dell'universo No Global, a 51 anni si è imbarcato in una nuova avventura: soccorrere i naufraghi del Mediterraneo

Chi è Luca Casarini - l’ex attivista no-global che ora salva i Migranti : Luca Casarini a una manifestazio no global nel 2001 a Roma (foto: Crenato Franceschini/LAPRESSE) Alle 7 di mattina di martedì 19 marzo è arrivata in acque italiane un’altra nave con a bordo 49 migranti. Si tratta di Mare Jonio, un ex rimorchiatore battente bandiera italiana rimesso a nuovo nel 2018 grazie ai finanziamenti raccolti dalla Ong Mediterranea Saving Humans e da Luca Casarini, oggi capomissione. A proposito di quest’ultimo, ...

Sindaco di Palermo - Leoluca Orlando sfida Salvini : 4 Migranti iscritti all’anagrafe di Palermo : Orlando Sindaco di Palermo, continua a pressare contro il DL di Salvini Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’Anagrafe comunale di 4 cittadini stranieri migranti, nonostante il Decreto Sicurezza lo vieti. I provvedimenti riguardano uomini e donne di età compresa tra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, ...

Nuovi episodi di Montalbano - Luca Zingaretti sulla polemica Migranti : “La mia posizione? Non la dico - sono solo un attore” : Vent'anni e non sentirli: i Nuovi episodi di Montalbano sbarcano su Rai1 da febbraio e celebrano un anniversario molto speciale. La serie con protagonista Luca Zingaretti è diventata un vero fenomeno culturale in tutto il mondo. Durante la conferenza stampa di presentazione, Eleonora Andreatta di Rai Fiction ha elogiato il successo di Montalbano, dagli ascolti record in Italia (lo scorso anno ha toccato punte di 11 milioni di spettatori) e ...