Migranti | incendio nella tendopoli che ha preso il posto delle baracche a San Ferdinando

(Di venerdì 22 marzo 2019) Un morto nell'divampato questa notteche ospita ia San, in provincia di Reggio Calabria, dopo l'abbattimento della vicina baraccopoli. La vittima, di cui ancora non sono state rese note le generalità, era da solatenda in cui per cause in corso di accertamento si sono sviluppate le fiamme.Sull'accaduto indaga il commissariato di Gioia Tauro diretto dal primo dirigente Diego Trotta. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha convocato a Sanuna riunione tecnica di coordinamento con le forze dell'ordine. La nuovasorge a ridosso della vecchia baraccopoli, smantellata il 7 marzo, dove si erano verificati altri roghi che avevano causato tre morti.

