Mercato Milan | Leonardo replica il colpo Paquetà | i nomi valutati per il futuro

Milan - missione Mercato : tre nomi nel mirino : MilanO - Il campionato è fermo per la pausa nazionali, ma il mercato non dorme mai. Gli 007 rossoneri, infatti, sono già in giro per il mondo a visionare da vicino i prossimi obiettivi. Sono in tre ad essere nel mirino degli osservatori: Everton , Olmo e Moro . Il primo, attaccante, gioca in Brasile , al Gremio,, mentre gli altri due ...

De Paul al Milan - è derby di Mercato con l’Inter : le cifre : De Paul al Milan potrebbe essere qualcosa di più che una voce di calciomercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta infatti come il Milan si sia inserito in modo deciso nella trattativa. L’argentino classe 1994 a fine stagione lascerà quasi sicuramente l’Udinese per trasferirsi in un grande club, sulla scia della grande stagione che sta giocando. In questo contesto si stanno muovendo Leonardo e Maldini per ...

CalcioMercato Milan - piano per de Paul : sfida all'Inter : Per le ultime notizie di Calciomercato Clicca Qui ! Stando al 'Corriere dello Sport' il Dt rossonero Leonardo avrebbe un piano per soffiare l'argentino alla concorrenza: 25 milioni di euro oltre ai ...

CalcioMercato Milan - Barcellona : Gomes ceduto a titolo definitivo : Il centrocampista portoghese, attualmente in prestito all'Everton, è il protagonista di una trattativa che, secondo quanto si legge su 'sport.es', sarebbe vicino alla fumata bianca. Gomes potrebbe ...

Mercato Milan - summit tra Leonardo e Mario Giuffredi : i dettagli : Nuovo incontro per parlare di calcioMercato in casa Milan. Stavolta Leonardo ha incontrato Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti. L’ex terzino dell’Atalanta è tornato da poco dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione. Nel summit si è discusso di un possibile rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Un altro nome di cui si è discusso è quello di Jordan Veretout, centrocampista della ...

Milan : un tridente sul Mercato per finanziare il colpo Milinkovic-Savic : Inoltre, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Milan si rimetterà su piste già battute a gennaio. In particolare per i ruoli d'esterno offensivo, Saint-Maximin del Nizza, Deulofeu del Watford ...

CalcioMercato - Alexis Sanchez ai saluti con lo United : anche il Milan si iscrive alla corsa : Alexis Sanchez si appresta a lasciare il Manchester United e in Italia molti club hanno drizzato le orecchie in vista del Calciomercato estivo Il Milan del nuovo corso targato Elliott, sta lottando per approdare in Champions League nella prossima stagione. In caso di qualificazione, il club rossonero è pronto a copiosi investimenti per rendere la squadra ancor più competitiva in vista di impegni di spessore sempre maggiore. Nelle ultime ...

CalcioMercato Milan - sono tre le probabili operazioni cruciali : da monitorare Donnarumma : Il Milan si trova nella fase decisiva della sua stagione ma oltre a pensare ‘al campo’, i rossoneri sono molto attivi anche sul mercato. I dirigenti rossoneri, infatti, stanno monitorando delle situazione interessanti che potrebbero consentire al Milan di competere con i migliori club europei dalla prossima stagione. Bisogna però prestare molta attenzione alla situazione di Gianluigi Donnarumma, sul quale è piombato nuovamente il Bayern ...

Mercato Milan - il Siviglia vuole lo sconto per André Silva : già pronta l’alternativa in caso di rifiuto dei rossoneri : La stagione del Milan è pienamente entrata nel vivo dopo le cinque vittorie consecutive in campionato che hanno proiettato la squadra di Gattuso al terzo posto in classifica. Tuttavia, nell’ambiente rossonero c’è posto anche per qualche notizia di calcioMercato. Come quella, ad esempio, relativa ad André Silva. L’attaccante portoghese è in prestito al Siviglia con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Se, fino a poco ...

CalcioMercato Serie A : Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter : Calciomercato Serie A: Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter Tra Champions League, Europa League e fasi calienti dei campionati, il Calciomercato non si arrende e riesce a ritagliarsi il suo (seppur piccolo) spazio. In Italia è la settimana del derby dei derby, quello di Milano, già decisivo per le sorti future di Milan ed Inter. E proprio rossoneri e nerazzurri, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, si starebbero contendendo un ...

Milan molto attivo sul Mercato - 5 possibili 'colpi' per la prossima Champions League : La stagione del Milan è arrivata ad un punto decisivo, con i rossoneri che dovranno difendere a denti stretti il terzo posto dall’assalto di Inter e Roma. Dal piazzamento finale dei rossoneri dipenderà infatti anche il prossimo mercato estivo: in caso di qualificazione alla prossima Champions League è molto probabile che il Milan riesca a fare una campagna acquisti molto più incisiva rispetto ad una mancata qualificazione. Diversi sono i profili ...