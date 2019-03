Di Francesco alla Fiorentina/ CalcioMercato : dopo l'esonero a Roma una nuova chance : Di Francesco alla Fiorentina è un'idea che circola in queste ore e che potrebbe portare il tecnico ad avere una seconda chance dopo l'esonero a Roma.

ll Mercato chiama - Federico Chiesa risponde. E non chiude all'addio alla Fiorentina : 'Diventare una bandiera come Antognoni? Non sono nessuno al suo cospetto di Antognoni, lui ha lasciato un segno indelebile nello sport italiano, io sono solo al terzo campionato da professionista. ...

Fiorentina - Corvino racconta il suo Mercato : il costo del riscatto di Muriel e le trattative per il futuro : Fiorentina scatenata durante la sessione invernale di calciomercato, tanti acquisti di qualità messi a segno dal ds Pantaleo Corvino Il ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è stato uno dei protagonisti del calciomercato invernale, sopratutto grazie al colpo Muriel. Il dirigente viola ha parlato delle sue mosse ai microfoni di Skysport puntualizzando anche le cifre dell’affare col Siviglia: “Con l’arrivo di Muriel ...

Fiorentina - Corvino : “Il nostro Mercato è stato strategico. Su Muriel…” : Fiorentina Corvino – Al termine di un mercato scoppiettante che ha rinforzato la Fiorentina in vista della prossima stagione, Pantaleo Corvino, ds della squadra viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo proprio le entrate e le uscite. Uno degli acquisti che ha colpito di più è stato proprio quello di Muriel, […] L'articolo Fiorentina, Corvino: “Il nostro mercato è stato strategico. Su ...

CalcioMercato Cagliari - ufficiale : dalla Fiorentina arriva Théréau in prestito : Cagliari - Tecnica ed esperienza per il Cagliari, che ingaggia - a titolo temporaneo fino a giugno 2019 - Cyril Théréau . L'attaccante francese, classe 1983, con un passato al Chievo e all' Udinese , ...

CalcioMercato Serie A - il pagellone di CalcioWeb : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...

Fiorentina - incontro proprietà-tifosi : niente cessione - tutti i punti. E il Mercato... : Sono stati trattati anche altri temi tra i quali: • La nuova ripartizione dei diritti tv che ha cambiato lo scenario del mondo del calcio • L'aumento del monte ingaggi legato ...

CalcioMercato Cagliari - individuato il sostituto di Marco Sau : il rinforzo offensivo arriva dalla Fiorentina : Il club sardo ha chiuso per l’arrivo dalla Fiorentina di Thereau, liberando dunque Marco Sau che firmerà adesso per la Sampdoria Solo due presenze in stagione, troppo poche per proseguire la propria esperienza con la maglia viola. Per Cyril Théréau dunque è tempo di preparare le valigie con destinazione Cagliari, sua nuova squadra. Il club sardo infatti ha raggiunto un accordo con la Fiorentina, acquisendo le prestazioni del ...

CalcioMercato Empoli - Diks in prestito dalla Fiorentina : Empoli - Altro colpo sull'asse di mercato Empoli - Fiorentina . Dopo Dragowski, dai viola, arriva Kevin Diks . Il difensore è stato prelevato in prestito fino al 30 giugno 2020. Questa la nota ...

CalcioMercato : Parma pensa a Lapadula - Regini alla Spal. Eysseric saluta la Fiorentina : Stasera alle 20 cala il sipario sul Calciomercato. Ultime ore, ultime trattative per chiudere gli affari in ballo e definire le rose. Il Parma ha preso Pepe Machin dal Pescara: formula del prestito ...

CalcioMercato Fiorentina - ufficiale il prestito di Eysseric al Nantes : FIRENZE - Tramite un comunicato, la Fiorentina ha annunciato "di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric , classe ...

