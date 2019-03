Mauro Icardi torna ad Appiano 36 giorni dopo | i tifosi delusi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il primo passo è stato fatto. La rincorsa diè cominciata e adesso arriva il bello, l’argentino èto a tutti gli effetti un giocatore di Luciano Spalletti, e questo non è poco.Tra tentativi di disgelo andati a monte a un passo dal traguardo e l’ultimo definitivo colpo di reni fatto al tavolo della mediazione da Beppe Marotta e dall’avvocato Paolo Nicoletti, ora la ripartenza è realtà.ieri mattina èto a lavorare insieme con i compagni ad: non succedeva dal 13 febbraio, 36Il rientro diadGentileentra al Centro Suning alle 9.40, quando nel piazzale ci sono ancora pochissimi, ealle vecchie abitudini: niente più passaggio veloce nello spogliatoio e poi lettino e palestra in solitaria per il «ricondizionamento» del ginocchio destro; stavolta Maurito entra nello spogliatoio e poi insieme ai ...

