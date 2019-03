Xi Jinping corteggiato da tutta Europa. L'Italia si muove d'anticipo - Mattarella garante dello spirito comunitario : Pure gli olandesi si stanno muovendo per evitare che l'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam resti tagliato fuori dalla cosiddetta 'via della Seta'. Dalla 'Belt and road iniziative', che domani Xi Jinping farà arrivare ufficialmente anche in Italia. Il Governo dell'Aja è persino entrato in attrito con la Francia, quando ha deciso di scalare fino al 14 per cento Air France-Klm per difendere la sua compagnia aerea nazionale, dopo che ...

Mattarella incontra Xi Jinping : "Rafforziamo la cooperazione tra Italia e Cina" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Cina Xi Jinping in quella che è stato il suo primo impegno ufficiale di questa breve trasferta Italiana. Il leader cinese, giunto ieri sera a Roma, è stato accolto al Quirinale insieme alla consorte Peng Liyuan con gli onori militari.I due leader si sono poi ritirati all'interno per un colloquio privato e subito dopo ...

Xi Jinping a Roma - Mattarella : "Più cooperazione Italia-Cina e confronto sui diritti" : Con il presidente Sergio Mattarella c'è stato un " incontro fruttuoso , con un ampio consenso", ha aggiunto Xi Jinping, sottolineando che "la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per ...

Mattarella : il memorandum con la Cina è strategico per Ue e Italia. Xi : tra noi nessun conflitto interessi fondamentali - : Grazie a cio le nostro collaborazioni bilaterali possiedono una base politica molto solida'. La Cina apprezza il ruolo di primo piano dell'Italia nella promozione e nello sviluppo delle relazioni ...

Mattarella a Xi Jinping : rafforziamo cooperazione Italia-Cina : Il leader cinese a Roma: con Mattarella ampio consenso, nonostante la distanza i nostri popoli nutrono da sempre una profonda amicizia. Dopo l’incontro al Quirinale, Xi Jinping depone una corona all’Altare della Patria. Di Maio al business forum Italia-Cina: «Posso assicurare che la firma dell'accordo sulla via della Seta è una grandissima opportunità per tutti noi»...

Mattarella : il memorandum con la Cina è strategico per Ue e Italia. Xi : tra noi nessun conflitto interessi fondamentali : Il memorandum Italia-Cina rappresenta un "Interesse in ambito della strategia Ue". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente cinese Xi Jinping. "La firma del memorandum Italia-Cina - ha rilevato - è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinese". Dal canto suo, il presidente cinese, ...

Xi Jinping al Quirinale - Mattarella : “Rafforziamo la cooperazione Italia-Cina” : «La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il colloquio con il leader cinese Xi Jinping. La visita del presidente Xi Jinping è «l’occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tr...

Italia-Cina. Mattarella : «Un'amicizia su solide fondamenta» : Al centro dell'azione di politica economica del Governo cinese si trovano settori in cui l'Italia detiene esperienze di eccellenza, in termini di tecnologie e soluzioni avanzate. Dall'energia, alla ...

Italia-Cina - Mattarella : «Servono investimenti per le infrastrutture» : Arriva oggi in Italia, a Roma, il presidente cinese Xi Jinping, e in attesa dell'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella è proprio il capo dello Stato a parlare, in un messaggio ...

Xi Jinping in Italia - Mattarella : «Le tecnologie non siano usate per il predominio» : Mentre inizia la visita di Xi Jinping in Italia, il presidente della Repubblica parla di “amicizia solida”, e avvisa: “L’intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile”

Italia-Cina - Sergio Mattarella : "Investimenti nelle infrastrutture e tecnologie condivise - non per il predominio ma per la collaborazione" : Il connubio tra Italia e Cina deve portare "Investimenti nelle infrastrutture" e condivisione di "tecnologie, non per la competizione e il predominio, con cui ciascuno ne riceverebbe minor beneficio". Questi i punti focali dell'intervista di Sergio Mattarella ad alcuni media cinesi.Il presidente della Repubblica ha spiegato come "la partnership tra Italia e Cina è "costruita su fondamenta solide". Servono quindi "intese, idee, progetti, ...

Cinquantamila a Padova contro le mafie. Cortei in tutta Italia. Il messaggio di Mattarella 'Vogliamo liberare la società dalle cosche' : Padova. Il corteo parte intorno alle 10 e ci sono moltissimi studenti. Si parla di Cinquantamila persone a Padova per la manifestazione organizzata da 'Libera' e da 'Avviso Pubblico' contro le mafie e ...

Xi Jinping in Italia - Mattarella : 'Gli investimenti servono - ma...' : Se il presidente Mattarella riconosce l'importanza economica di partnership rafforzate con l'economia cinese e quella Italiana, è però innegabile che abbia posto dei confini precisi entro cui questo ...

Italia-Cina - Mattarella : sicurezza e equità su scambi commerciali : E sulle nuove tecnologie ha concluso:"Con l'auspicio che i nuovi strumenti, di straordinarie potenzialità, che scienza e tecnologia pongono a disposizione dell umanità, siano utilizzati e regolati ...