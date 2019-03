Xi Jinping corteggiato da tutta Europa. L'Italia si muove d'anticipo - Mattarella garante dello spirito comunitario : Pure gli olandesi si stanno muovendo per evitare che l'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam resti tagliato fuori dalla cosiddetta 'via della Seta'. Dalla 'Belt and road iniziative', che domani Xi Jinping farà arrivare ufficialmente anche in Italia. Il Governo dell'Aja è persino entrato in attrito con la Francia, quando ha deciso di scalare fino al 14 per cento Air France-Klm per difendere la sua compagnia aerea nazionale, dopo che ...