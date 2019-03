Sergio Mattarella riceve Xi Jinping : “Dialogo a doppio senso - anche sui diritti umani in Cina” : Il presidente cinese Xi Jinping inizia la sua visita a Roma dal Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha accolto chiedendo un dialogo anche sul tema del rispetto dei diritti umani in Cina. "La firma del Memorandum è la cornice ideale per imprese italiane e cinesi", ma deve essere "a doppio senso", avverte il capo dello Stato.Continua a leggere