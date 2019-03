BIBLIOTECA LUPPI " Martedì 26 marzo alle 17 nella sala di via Arginone a Porotto : Storie di animali per bambini dai 2 agli 8 anni 22-03-2019 / Giorno per giorno "Storie di animali " quelle scelte per l'incontro di lettura ad alta voce in programma per Martedì 26 marzo 2019 alle 17 ...

URBAN CENTER - Martedì 26 marzo incontro all'ex-Mof con i professionisti del S. Anna. I cittadini potrannoi partecipare con domande : All'URBAN CENTER di Ferrara si parla di 'Tempo prezioso per cuore e cervello' 22-03-2019 / Giorno per giorno Quanto è importante il valore del tempo quando sono il cuore e il cervello ad avere un ...

BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 26 marzo alle 17 nella sala di via Ferrariola a San Giorgio : Avventure di topi in compagnia per bambini dai 3 ai 10 anni 22-03-2019 / Giorno per giorno Le poetiche avventure rese con parole e immagini dai libri di Leo Lionni saranno protagoniste dell'incontro ...

BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 26 marzo - sabato 30 marzo e giovedì 18 aprile gli appuntamenti informativi in via Grosoli : Agevolazioni fiscali, e-book e dichiarazione dei redditi precompilata: tre incontri per conoscere 22-03-2019 / Giorno per giorno Conoscere meglio i servizi della pubblica amministrazione disponibili ...

Ascolti TV | Martedì 19 marzo 2019. Meraviglie 19.4% - Benvenuti al Nord 10.9% - Il Collegio in replica 5.8% - Leaving Neverland 2%. Il Paradiso delle Signore 16.5% : Alberto Angela Nella serata di ieri, Martedì 19 marzo 2019, su Rai1 l’appuntamento con Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 4.186.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 2.200.000 spettatori pari al 10.9% di share (qui gli Ascolti del passaggio dello scorso 23 ottobre 2018). Su Rai2 Il Collegio 2 in replica ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Estrazioni oggi Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto : i numeri vincenti di Martedì 19 marzo 2019 : In diretta su Today.it le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, martedì 19 marzo 2019. Jackpot a 121,9...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Martedì 19 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, martedì 19 marzo 2019: Su Rai 1 Alberto Angela presenta il secondo appuntamento con Meraviglie – La penisola dei tesori. Rai 2 trasmette il film Ammore e malavita (Italia, 2017) con Claudio Buccirosso e Claudia Petrini. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Bianca Berlinguer conduce Carta Bianca. Su Canale 5 serata all’insegna delle risate con la commedia Benvenuti al nord ...

IL SEGRETO - anticipazioni di Martedì 19 (Rete 4) e mercoledì 20 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1909 de Il SEGRETO di martedì 19 (prime time Rete 4) e mercoledì 20 marzo 2019: Amancio ritrova una lettera che Antolina aveva scritto a Jesus e, nel leggerla, capisce che le accuse di Elsa erano ben motivate… I giudici hanno concluso il processo che vede Saul in veste di imputato… Antolina inganna ancora Isaac, sfruttando ogni occasione per metterlo contro Elsa. Prudencio ripete a Julieta che dovrà obbedirgli, ...

Il segreto : Antolina smascherata - anticipazioni trama puntata Martedì 19 marzo : Nuovo appuntamento con gli episodi in prima serata de Il segreto per martedì 19 marzo, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro. Di seguito le anticipazioni del doppio espisodio serale. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di ...