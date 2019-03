MARIA ANTONIETTA | BRUCIATA DALL' EX CIRO RUSSO Sulla pelle le fiamme

Bruciata dall’ex - il racconto di MARIA ANTONIETTA : “Mi diceva muori mentre mi dava fuoco” : “Oggi, davvero, mi ritengo fortunata di essere donna. Noi non ci dobbiamo mai arrendere e permettere a nessuno di spezzarci le ali, che sono poi quelle che fanno volare e sognare. Lo dobbiamo fare per noi, per le nostre famiglie e per i nostri figli“. A dirlo, alla Gazzetta del Sud, e’ stata Maria Antonietta Rositani, la 42enne reggina a cui l’ ex marito Ciro Russo, evaso da Ercolano dove stava scontando gli arresti domiciliari, ha dato fuoco ...