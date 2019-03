Mare Jonio | indagato Casarini | Favoreggiamento immigrazione clandestina

Luca Casarini indagato per il soccorso dei migranti sulla Mare Jonio : Luca Casarini indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da parte di una nave da guerra. Stessi reati già contestati al comandante della nave "Mare Jonio". Il capo missione della Ong Mediterraneo è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia ...

Mare Jonio - Luca Casarini indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina : È entrato come persona informata sui fatti ed è uscito da indagato. Dopo un interrogatorio di quasi 8 ore Luca Casarini esce dalla caserma della Guardia di finanza di Lampedusa con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In qualità di capo missione della Ong Mediterranea Casarini ha condiviso operativamente le decisioni prese dal comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone, quindi è anch’egli sotto indagine ...

Migranti - comandante Mare Jonio risponde ai pm e si commuove - : Pietro Marrone sentito dagli inquirenti: è l'unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine imposto dalle autorità di arrestare la nave della ong ...

Mare Jonio - la commozione del comandante durante l interrogatorio 'Mio cugino morto nel mare di Lampedusa' : 'Mio cugino è morto in mare a Lampedusa, in condizioni simili a quelle affrontate dalla mare Jonio. La gente in mare che ha bisogno non si può ignorare'. Si è commosso durante l'interrogatorio Pietro ...

Mare Jonio - indagato il comandante : 'lo rifarei' : Pietro Marrone ai magistrati di Agrigento: 'ho solo salvato migranti in pericolo, ho fatto il mio dovere'. Confermato il sequestro della nave

Migranti - Mediterranea protesta davanti a Montecitorio : "Mare Jonio è la nave di tutti" : "Bravo Casarini stavolta mi sei piaciuto". Mario, 63 anni, mette in mostra il cartello per i fotografi. Poi lo gira perché si legga anche l'altro lato "solo 335 arrivi e tanti morti affogati Minniti e Salvini soddisfatti". Ma è una protesta quasi ovattata , il tam tam dei social ha funzionato poco, la manifestazione indetta all'ultimo istante dal gruppo di associazioni di Mediterranea è in tono minore. "Quando Luca si mise ...

Mare Jonio - la legge del mare contro la legge di Salvini : La gente ha capito che il problema del Paese non è lo straniero ma il lavoro, la crescita fiacca, l'economia che ristagna. L'imbarcazione mare Jonio sequestrata dalla Procura, si ipotizza il reato di ...

Mare Jonio - indagato comandante. La procura conferma il sequestro : Salvini lo definisce un "risultato storico". La procura di Agrigento ha sequestrato la Mare Jonio, la nave della piattaforma di associazioni Mediterranea Saving Humans. La decisione della procura arriva dopo il blitz della Guardia di Finanza, il sequestro probatorio e lo sbarco dei 48 migranti nel porto di Lampedusa. La procura ha inoltre iscritto nel registro degli indagati Pietro Marrone, il comandante della nave. "Abbiamo appreso della ...

