Mare Jonio | indagato anche il capo missione Luca Casarini

(Di venerdì 22 marzo 2019), ex leader dei no global e oggiper la ONG Mediterranea, è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e dal pubblico ministero Cecilia Baravelli in relazione al caso della nave. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedire all'ordine delle autorità di ferla nave.La decisione di iscriverlo tra gli indagati è giunta dopo sette ore di interrogatorio.era stato interpellato, infatti, in qualità di testimone, ora il verbale, come prevede il codice, è stato sospeso. Gli vengono contestate le stesse accuse rivolte al comandante della nave Pietro Marrone, che non fermò l'imbarcazione nonostante gli ordini della Guardia di Finanza con la motivazione di non voler mettere in pericolo le persone a bordo.Il legale di, Fabio Lafranca, ha ...

petergomezblog : Mare Jonio, Luca Casarini indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - matteosalvinimi : Convalidato da procura sequestro della Mare Jonio, nave dei centri sociali. Indagato il comandante. È un fatto stor… - welikeduel : Martedì. La nave Mare Jonio a Lampedusa #propagandalive -