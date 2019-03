Marcello De Vito arrestato | visto che siamo tutti d’accordo | ora andiamo fino in fondo

Marcello De Vito da Regina Coeli : 'Sono sereno - chiarirò tutto' : 'chiarirò tutto, sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto accaduto'. Così Marcello De Vito avrebbe parlato al suo legale, Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina Coeli per l'...

Marcello De Vito da Regina Coeli : "Sono sereno - chiarirò tutto" : "chiarirò tutto, sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto accaduto". Così Marcello De Vito avrebbe parlato al suo legale, Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina Coeli per l'interrogatorio di garanzia, per il quale De Vito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il difensore ha spiegato: "De Vito avrebbe voluto rispondere già oggi al gip per chiarire, ma gli ho chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere ...

Stadio Roma - Marcello De Vito non risponde al Gip : Roma, 21 mar., askanews, - Marcello De Vito si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip Maria Paola Tomaselli. Il difensore, l'avvocato Angelo Di ...

Marco Travaglio elogia il M5s dopo l'arresto di Marcello De Vito : si fa ridere dietro da tutta Italia : Avvocato Marco Travaglio, presente. Poteva esimersi il direttore del Fatto Quotidiano nonché capo-ultrà del M5s dal difendere i tanto cari grillini all'indomani dell'arresto clamoroso di Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina? Ovviamente no. La difesa, altrettanto ovviamente viaggia

Arresto Marcello De Vito - l’interrogatorio di Mezzacapo : “Nessuna tangente - solo compensi per attività professionali” : Il gip lo ha definito il “procuratore politico” dai gruppi imprenditoriali, ma lui nega ogni accusa: “Nessuna tangente, ho percepito solo compensi per attività professionali”, si difende Camillo Mezzacapo davanti al giudice Maria Paolo Tomaselli nel corso dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Per l’accusa, l’avvocato Mezzacapo veniva aiutato dall’ormai ex presidente dell’Assemblea ...

Roma : al via interrogatorio di garanzia per Marcello De Vito : Roma – È iniziato questa mattina, all’interno del carcere Romano di Regina Coeli, l’interrogatorio di garanzia di Marcello De Vito. L’ex presidente del Consiglio comunale capitolino e’ stato arrestato ieri nell’ambito dell’indagine ‘Congiunzione astrale’, su presunti atti corruttivi legati ad una tranche dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. In giornata verra’ ascoltato ...

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione a Roma : Quattro persone sono finite in manette questa mattina a Roma per presunte tangenti legate alla realizzazione del nuovo stadio della Roma nell'ambito dell'indagine che è stata ribattezzata Congiunzione astrale. Il nome più importante è quello di Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle, presidente dell'assemblea capitolina.Secondo l'accusa il pentastellato avrebbe incassato, direttamente o indirettamente, delle tangenti da parte ...

Arresto Marcello De Vito - gip : 'Giro di mazzette da 400mila euro. Prometteva a Parnasi di cercare sostegno di altri esponenti M5s' : ... De Vito 'esprime l'intenzione di ricercare egli stesso il sostegno di soggetti quali il Ferrara , Paolo, capogruppo M5s in Comune, e Frongia , Daniele, assessore allo sport, ndr, appartenenti alla ...

Arresto Marcello De Vito - gip : “Giro di mazzette da 400mila euro. Prometteva a Parnasi di cercare sostegno di altri esponenti M5s” : Pressioni, manovre, tentativi di coinvolgimento. L’oramai ex presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, arrestato per corruzione, tirava in ballo anche gli inconsapevoli assessori e consiglieri per aiutare l’avvocato Camillo Mezzacapo a ottenere incarichi e consulenze dagli imprenditori che volevano portare avanti progetti urbanistici dai Mercati generali all’ex stazione di Trastevere al polo sportivo sull’area ...

La 'congiunzione astrale' che ha portato in carcere Marcello De Vito : Marcello De Vito è accusato di corruzione e traffico di influenze illecite. Dalla mattina di mercoledì è chiuso nel carcere romano di Regina Coeli perché, secondo la procura di Roma e il gip Maria Paola Tomaselli, il presidente M5s del Consiglio comunale di Roma avrebbe messo a disposizione la sua funzione e sfruttato la sua rete di conoscenze per agevolare gli interessi di tre distinti gruppi imprenditoriali: l'Eurnova di ...

Arrestato per corruzione Marcello De Vito - presidente M5s del consiglio comunale di Roma : Avrebbe favorito il costruttore Parnasi per la realizzazione dello Stadio della Roma, i fratelli Toti per i lavori nell'area dei Mercati generali e il gruppo di Statuto per la realizzazione di un ...

Stadio Roma - arrestato per corruzione Marcello De Vito del M5S. Le intercettazioni : ...41 Marcello De Vito mentre viene portato via dalle forze dell'ordine, @LaPresse, - di Redazione SkySport24 12:35 Stadio Roma, gli aggiornamenti da Paolo Assogna L'inviato di Sky Sport 24 fa il ...

Marcello De Vito arrestato - gip : «Era a disposizione di Parnasi». Altri tre in carcere : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione nell'ambito della realizzazione del nuovo stadio della Roma. Secondo i pm Barbara...

Marcello De Vito arrestato - gip : «Era a disposizione di Parnasi». Altri tre in carcere : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione nell'ambito della realizzazione del nuovo stadio della Roma. Secondo i pm Barbara...