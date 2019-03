Mamma mette a disposizione il suo utero: “So cosa significa non poter avere figli”

(Di venerdì 22 marzo 2019) April Lane, 39enne americana, è una madre di cinque bimbi che ora vuole che il suocontenga un figlio che non sarà il suo. "Voglio donarlo ad una donna che ha avuto i miei stessi problemi... Per anni ho sofferto di infertilità, so come ci si sente" ha detto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...