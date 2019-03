Malivore protagonista del finale di Legacies tra le rivelazioni su Landon e uno scontro

optimaitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019)Il momento del grandiè ormai vicinissimo e dopo quello che si è scoperto su, anche il penultimo episodio dello spin off di The Vampire Diaries e The Originals, è riuscito a mettere insieme nuove, sconvolgenti, verità. Ancora una volta tutto è legato proprio al giovane amato da Hope che adesso vuole risolvere le questioni irrisolte del suo passato e non solo dopo quello che ha scoperto sulla madre ma adesso anche sul padre.Ad alzare il velo su tutto questo è Clarke che ha deciso bene di rivelare adi essere fratelli ma di essere nati da "qualcosa" di non molto umano né come aspetto e né come comportamento. La madre di MG lascia Clarke conproprio per interrogarlo prima di mandarlo ama non solo l'ordine non viene eseguito ma alla fine è proprio in quel momento che arrivano lepiù importanti.Un vampiro, un lupo mannaro ...