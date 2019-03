Mafia | processo Rostagno | ' Dna incerto | ecco perché è stato assolto Mazzara'

Mafia : processo Rostagno - depositata sentenza dopo un anno : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) - A più di un anno di distanza dalla sentenza, emessa il 19 febbraio 2018 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, sono state depositate le motivazioni per le quali è stato confermato l'ergastolo per il capoMafia di Trapani Vincenzo Virga ed è stato assolto, in rifor

Trattativa Stato Mafia - la difesa di Dell’Utri chiede citazione di Berlusconi nel processo d’appello : La difesa di Marcello Dell’Utri, condannato a 12 anni nel dibattimento sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, chiede la riapertura del processo d’appello, che avrà inizio tra poco più di un mese, e la citazione a deporre dell’ex premier Silvio Berlusconi. Si legge nell’atto di impugnazione depositato dal legale alla Corte d’assise d’appello che celebrerà il processo di secondo grado. Dell’Utri è difeso dall’avvocato Francesco ...

Nicola Zingaretti - rispunta l'audio durante il processo Mafia Capitale : "Ho preso contributi da Buzzi" : Il nome del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, torna a circolare sui social associato al processo Mafia Capitale dopo il trionfo alle primarie del Pd che lo hanno eletto nuovo segretario. Nel corso del processo in cui era imputato Salvatore Buzzi, Zingaretti aveva ammesso: "Da lui ebbi un fin

Blitz antiMafia 'Opuntia' - parte il processo per 2 imputati : 60 i testi citati : 'Traffico di cocaina e furti di bestiame con la regia della mafia', 4 condanne e 3 assoluzioni 3 'Viola la sorveglianza per andare nella pescheria del fratello', Messina chiede l'abbreviato 4 Mafia, ...

Mafia : pg processo trattativa - 'assoluzione Mannino non motivata in modo adeguata' : Palermo, 25 feb. (AdnKronos) - "Siamo di fronte ad una sentenza di assoluzione motivata in modo non adeguato. Ma, soprattutto, la medesima circostanza accusatoria è stata pressoché accolta a carico dei computati in altro processo con il rito ordinario in Corte d'assise". Inizia con queste parole la

Alemanno condannato a 6 anni al processo per Mafia Capitale : Gianni Alemanno condannato a sei anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito. E' la sentenza di primo grado emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma al processo per uno ...

Processo Pamela - supertestimone fa dietrofront : “Non parlerò - ho paura della Mafia nigeriana” : L'ex detenuto a cui Oseghale avrebbe confessato l'omicidio in carcere ha fatto sapere che non testimonierà alla prossima udienza. Marino, a cui lo Stato ha revocato il programma protezione testimoni, avrebbe paura di una vendetta ella mafia nigeriana, vero mandante, secondo quanto gli disse Oseghale, del delitto. La sua testimonianza era una tassello fondamentale dell'impianto accusatorio contro l'imputato.Continua a leggere

Mafia : Lombardo - rinviato nuovo processo : ANSA, - CATANIA, 15 FEB - Termini a difesa: li ha chiesti il nuovo collegio di legali di Raffaele Lombardo alla prima sezione della Corte d'appello di Catania dove si sarebbe dovuta celebrare la prima ...

Pamela - ecco il processo del secolo "I segreti della Mafia nigeriana" : 13 febbraio, data storica per i testi futuri di criminologia. Si apre a Macerata il processo (quasi) del secolo, che vede sul banco degli imputati Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di aver ucciso e sezionato e infine rinchiuso in due trolley il cadavere di Pamela Mastropietro, orrendamente mutilato e dissanguato. Insieme e a due complici Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : L’intervista – Il presidente dell’AntiMafia Morra al Fatto : “Dare l’ok al processo Salvini è nel Dna del M5S” : L’intervista “Dire sì ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilità” Il presidente dell’Antimafia Nicola Morra: “Lo spiegano i nostri valori, i politici vanno trattati come gli altri” di Luca De Carolis I Legnanesi di Marco Travaglio “Ma Salvini non ce l’ha un vestito suo?”, domandavamo l’altro giorno nella pagina fotografica sui suoi vari travestimenti. Stavamo per lanciare una sottoscrizione per regalargli una giacca e una camicia ...