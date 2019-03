Macron | Tav problema italiano | non ho tempo da perdere

Tav : Conte - domani ho una bilaterale con Macron : "domani ho un incontro bilaterale con Macron". Così il premier Giuseppe Conte, arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles, rispondendo a una domanda sulle trattative sulla Tav.

Conte : "Su Tav vedrò Juncker e Macron" : 21.45 "Come indicato nella lettera invita sabato a Telt,l'eventuale avvio dei capitolati di gara è differito ai prossimi mesi e potrà avvenire solo in presenza del consenso dei governi italiano e francese. Telt ha dato il via alla mera attività di presentazione candidature da parte di imprese,senza oneri a carico dell'Italia". Così il premier Conte. "vedrò Juncker e Macron a Bruxelles al Consiglio Ue di fine marzo. Con loro -aggiunge- confido ...

Tav : Conte - diaologo con Juncker-Macron : ANSA, - ROMA, 11 MAR - "Manteniamo fede a quanto previsto dal Contratto di Governo, permettendo un'integrale ridiscussione della Tav, oltretutto senza perdere i finanziamenti europei. Ho già preso ...

Tav - Conte chiama Macron e Juncker : 'pausa di riflessione' : Rientrata la crisi di governo sulla Tav è partita la trattativa con Parigi e Bruxelles. Domani Telt, la società che gestisce l'opera, darà il via alle dichiarazioni di interesse per non perdere i 300 ...

Conte scrive a Macron e Juncker 'Tav - voglio convincerli a rivederla' : Conte prende carta e penna e, dopo avere scritto alla società Telt per i bandi sulla Tav Torino-Lione, avvisa anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker sulla iniziativa intrapresa dal governo italiano per ritardare i vincoli giuridici e gli impegni di spesa. Secondo Segui su affaritaliani.it

Conte scrive a Macron e Juncker "Voglio convincerli a rivedere la Tav" : Conte prende carta e penna e, dopo avere scritto alla società Telt per i bandi sulla Tav Torino-Lione, avvisa anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker sulla iniziativa intrapresa dal governo italiano per ritardare i vincoli giuridici e gli impegni di spesa. Secondo Segui su affaritaliani.it

Conte scrive a Macron e Juncker Voglio convincerli a rivedere la Tav : Conte prende carta e penna e, dopo avere scritto alla società Telt per i bandi sulla Tav Torino-Lione, avvisa anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker sulla iniziativa intrapresa dal governo italiano per ritardare i vincoli giuridici e gli impegni di spesa. Secondo Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte - raffica di lettere sulla Tav. "Vedrò Macron e Juncker - ora viene il difficile" : Giuseppe Conte si dice "molto soddisfatto" dalla risposta di Telt alla sua lettera sulla Tav Torino-Lione, quella in cui chiede alla società italo-francese di non prendere impegni vincolanti e irreversibili che comportino oneri per lo Stato Italiano, ma di preservare i finanziamenti europei per l'opera. Ammette che "ora viene il difficile" e rivela in un'intervista al Fatto Quotidiano di aver inviato altre lettere per prendere contatto in ...

Tav - Conte : 'Vedrò Juncker e Macron - i dati sono chiari' - : Dopo il via libera all'apertura degli avvisi di gara con la clausola di dissolvenza, il premier in un colloquio con il Fatto Quotidiano si dice soddisfatto dell'accordo raggiunto. "Non permetterò a ...

Tav - il Governo rinvia i bandi. Conte : presto incontrerò Macron e Juncker : Ma oggi l'annuncio del premier rischia davvero di negare il futuro al Paese, di condannarlo ad una recessione che sta gia' avendo effetti nefasti per l'economia, per tutti i cittadini". Lo ha ...

Tav - Conte a Macron e Merkel : più riflessione. Telt : domani al via i bandi : Per non perdere i finanziamenti europei già stanziati, il premier annuncia che i bandi per la costruzione della Tav saranno posticipati e con una clausola di dissolvenza. 'Serve un supplemento di ...

Tav - Conte ha informato Macron e Juncker su rinvio bandi : Roma, 10 mar., askanews, - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo avere scritto alla società Telt, ha informato anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Commissione ...

Tav - Palazzo Chigi : i bandi “slittano”. Conte a Macron : serve una riflessione | : Lettera dell’Esecutivo a Telt. Fico: «Il “no” all’opera è una battaglia identitaria dell’M5S». Salvini: «Nessuna crisi di governo»

Tav - Conte ha informato Macron e Juncker su rinvio bandi : Roma, 10 mar., askanews, - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo avere scritto alla società Telt, ha informato anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Commissione ...