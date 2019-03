Samira scomparsa da 17 anni - i carabinieri cercano tracce dei resti nella casa del marito indagato per omicidio : Nessuna traccia di Samira: gli accertamenti dei carabinieri nella casa di via Petrarca a Settimo Torinese, dove si sospetta possa essere stata sepolta Samira Sbiaa , la 32enne marocchina scomparsa nel ...

"La mafia del Gargano uccide sempre il 21 marzo" : cosa c'è dietro l'omicidio di Mattinata : Si guarda anche alle date nelle indagini sui delitti di mafia compiuti nel Gargano. La giornata del 21 marzo, infatti, accomuna, negli ultimi tre anni, due omicidi ed un agguato fallito. Si tratta, osserva qualche investigatore, di una sorta di "simbologia mafiosa"

Nicoletta Indelicato - dopo l’omicidio gli arrestati sono andati in discoteca. “Dovevamo farla smettere di dire bugie” : L’hanno accoltellata e bruciata, forse addirittura quando ancora respirava. Poi hanno incendiato i vestiti lontani dal cadavere e gettato il coltello che è stato ritrovato questa mattina. Infine sono andati in discoteca. Questa è stata la serata vissuta a Marsala da Carmelo Bonetta e Margareta Buffa, come ha raccontato Carmelo dopo il quarto interrogatorio. La vittima – Nicoletta Indelicato, 25enne laureata in Scienze della ...

Svolta nel caso Samira - scomparsa da 17 anni : i carabinieri cercano il corpo in casa del marito - indagato per omicidio : A Settimo Torinese i carabinieri stanno cercando il corpo di una donna di origini marocchine, scomparsa da 17 anni, nella casa del marito, che è indagato per omicidio. Ne ha dato notizia, in una diretta tv, 'Chi l'ha visto?'. I militari, assistiti da cani specializzati e da tecnici del Comune, sono nell'abitazione di Salvatore Caruso, 68 anni, che nel 2000 aveva sposato, in Marocco, Samira Sbiaa, la donna scomparsa dall'aprile del 2002. ...

omicidio Pamela - orrore in aula : mostrate le immagini del corpo depezzato - l’imputato ha tenuto gli occhi bassi durante la proiezione : Le immagini choc dei resti di Pamela Mastropietro, trovati in due trolley, e dell’autopsia sono state mostrate nel corso dell’udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Macerata che vede imputato Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la giovanissima Pamela. L’orrore sul corpo di Pamela, emerso fino a questo momento solo dal racconto di alcuni testimoni e dagli atti, si è concretizzato ...

Svolta nell’omicidio di Umberto Prinzi - presi i killer dell’assassino della trans Valentina : I carabinieri di Torino hanno arrestato due persone, di 47 e 51 anni, per l'omicidio di Umberto Prinzi, trovato senza vita e con un colpo alla nuca lo scorso dicembre in un boschetto a Moncalieri. Secondo gli inquirenti, il movente non sarebbe la vendetta per il delitto della trans Valentina, che Prinzi a sua volta aveva ucciso nel 1995 durante una lite.Continua a leggere

Quello che sappiamo dell'omicidio di Stefano Leo : Dallo scorso febbraio passeggiare lungo i Murazzi, a Torino, non è più la stessa cosa. Soprattutto lungo quel tratto di strada che costeggia il fiume Po davanti a Piazza Vittorio, una delle piazze più note e più grandi d'Europa. A scrivere è chi, in quella zona, ci abita da diversi anni. E che ha speso molti sabato e molte domeniche mattine passeggiando, correndo con gli auricolari nelle orecchie, leggendo seduto su una panchina o ...

Torino - omicidio al mercato 12 anni a imputato - Protestano i parenti della vittima. 'Vergogna'.Il figlio - lo ammazzo io : Urla e insulti al giudice hanno accolto la condanna a 12 anni di carcere per l'omicidio di Maurizio Gugliotta, cinquantunenne di Settimo Torinese, accoltellato senza un perché mentre camminava tra i ...

Scomparsa a Marsala - trovata morta Nicoletta Indelicato : arrestati per omicidio un uomo e una donna : I carabinieri hanno arrestato due persone - in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla procura di Marsala - per l'uccisione di Nicoletta Indelicato, 25 anni, la giovane Scomparsa tra sabato e domenica scorsi a Marsala dopo essere uscita con una amica, il cui corpo è stato ritrovato dagli investigatori in contrada Sant'Onofrio, nelle campagne della zona.--In manette sono finiti Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, indagati ...

