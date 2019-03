Lombardia al via il progetto ' Sport e legalità'

Siccità : in Lombardia via alla primavera senz’acqua - scorte a -17% : La primavera in Lombardia parte con il 17% in meno rispetto alla media di riserve idriche accumulate nei grandi laghi e sotto forma di neve, pari a oltre 370 milioni di metri cubi d’acqua che mancano all’appello. È quanto evidenzia la Coldiretti regionale, in una nota, sulla base degli ultimi dati Arpa, in occasione del cambio di stagione scattato con l’equinozio di primavera. Una situazione che si ripercuote innanzitutto nelle ...

La Via della Seta per la Lombardia vale 17 - 6 miliardi di euro : È necessario dare impulso a questo trend sia attraverso azioni mirate di sistema a supporto delle imprese sia inserendo alcune questioni chiave nell'agenda politica e a questo proposito saranno ...

Viaggio in Italia : i 10 borghi da vedere in Lombardia : PomponescoSoncinoSabbionetaOssuccioSirmioneColonnoVarennaBorghetto (Valeggio Sul Mincio) Laveno Mombello Gromo Avete presente il detto “Chi va piano non è di Milano?” Ecco: nell’immaginario collettivo Lombardia fa rima con vita frenetica, lavoro, affari e moda. Eppure dietro al motore economico nazionale si nasconde una terra che ha visto nascere e fiorire alcuni dei Comuni più belli d’Italia, gioielli d’arte dominati da rocche e castelli, in un ...

Lombardia : al via domenica giornate in castelli - palazzi e borghi medievali (2) : (AdnKronos) - "Oggi -sottolinea Magoni- il turismo sta cambiando e il visitatore è sempre più curioso e alla ricerca di esperienze nuove e inedite. La pianura bergamasca, con incursioni nel Milanese e nel Cremonese, offre davvero delle perle artistiche, culturali e storiche di grande prestigio per l

Lombardia : al via bando 'Faber' da 6 mln per artigianato : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Si chiama 'Faber' il bando che esce oggi, come deliberato dalla giunta di Regione Lombardia nel dicembre scorso su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, per realizzare investimenti produttivi come l'acquisto di impianti e macchinari inno

Lombardia : Terzi - '170 mln per raddoppio tratta ferroviaria Ponte-Montello' : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Diventano 170 i milioni di euro stanziati per il raddoppio della tratta ferroviaria Ponte/Montello (Bergamo). "L'interlocuzione con Rfi ha portato risultati concreti per la Bergamasca. Su nostra sollecitazione, sono state infatti reperite le risorse necessarie per il ra

FS italiane - RFI investe oltre 14 - 6 miliardi per mobilità ferroviaria in Lombardia : L'obiettivo è migliorare la mobilità ferroviaria in Lombardia e per realizzarlo Rete ferroviaria Italiana , RFI,, società del Gruppo FS italiane, ha messo in campo un programma di investimenti fino al ...

Lombardia - al via le misure antismog : limitazioni al traffico e all'uso dei riscaldamenti : Un weekend preoccupante sul fronte dell'inquinamento quello appena trascorso in Lombardia . Negli ultimi giorni la concentrazione di Pm10 , valore con cui si calcola il grado di smog nell'aria, ha ...

Caccia ai cinghiali anche con l'arco Via libera dalla Regione Lombardia : Per far fronte all'«emergenza» cinghiali, Regione Lombardia valuterà anche «l'utilizzo dell'arco come strumento ecologico per attuare la selezione», tra i «metodi per il controllo delle popolazioni».

Protezione civile Lombardia : al via la formazione di 24 mila operatori : E’ stata approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, una delibera che dà il via alla riorganizzazione della formazione presso la Scuola superiore di Protezione civile attraverso uno schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Croce Rossa Italiana. Al centro del Protocollo, oltre a una serie di proposte innovative per il prossimo triennio ...

Lombardia : controllo scali ferroviari - in 1 settimana 4 arresti 54 denunce (2) : (AdnKronos) - Sempre alla Stazione centrale di Milano, il 17 gennaio scorso, gli agenti della stessa polizia giudiziaria della polfer hanno notato un 20enne di origine nigeriana mentre si avvicinava a diverse persone in transito, scambiando poche parole con le stesse. Poco dopo è intervenuto un altr