Lombardi | mia prima battaglia fu contro speculazione edilizia gruppo Parnasi

Autonomia - aumento delle tasse per garantire i fondi a Lombardia e Veneto : Una clausola di salvaguardia per i conti dello Stato. Niente, invece, per garantire le tasche dei cittadini dagli effetti ?collaterali? del regionalismo differenziato, la richiesta di...

Lombardia : Federmanager premia dieci migliori giovani manager : Milano, 1 mar. (Labitalia) - Si chiude a Milano il tour del Premio Giovane manager 2018, il contest[...]

Lombardia : Fontana - 'su autonomia non accetteremo accordi al ribasso' : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - "Il percorso sull'autonomia va concluso bene e in tempi brevi, in stile lombardo, insomma. Dobbiamo dare una risposta non più rinviabile ai nostri cittadini che si sono espressi in un referendum. Siamo per un dibattito vero e nei contenuti, non siamo per inseguire fake

Lombardia : F.Sala premia studente esperto di aeronautica (2) : (AdnKronos) - Nella competizione in Cina, Matteo ha fatto parte del teamcoordinato dal funzionario Icao Philip Dawson dedicato ai progetti sui velivoli senza pilota insieme a studenti provenienti da Francia, Norvegia, Singapore e da sette università cinesi. Il giovane ha sottolineato di aver potuto

Lombardia : F.Sala premia studente esperto di aeronautica : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - A dicembre ha vinto il Model Icao Forum al Global Summit di Shenzhen, ora lo studente varesotto di Gallarate, Matteo Ponziani, iscritto al corso di laurea in Scienze e tecnologie del trasporto aereo dell'università Giustino Fortunato, ha ricevuto anche uno speciale rico

Nella stessa tomba con l’amico a 4 zampe - l’On. Brambilla : “Bene la Lombardia - ora bisogna approvare la mia proposta di legge nazionale” : Il via libera del consiglio regionale della Lombardia alla sepoltura degli animali d’affezione, cani e gatti, nello stesso loculo dell’amico umano è “un’ottima notizia che spero apra la strada all’approvazione della proposta di legge nazionale che ho depositato l’estate scorsa e che prevede anche la sepoltura dei resti degli animali d’affezione Nella tomba del proprietario. Il testo disciplina, in generale, la materia dei cimiteri, ...

Animali : Brambilla - 'bene Lombardia ora avanti con mia proposta nazionale' : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Il via libera del consiglio regionale della Lombardia alla sepoltura degli Animali d'affezione, cani e gatti, nello stesso loculo dell’amico umano è "un’ottima notizia che spero apra la strada all’approvazione della proposta di legge nazionale che ho depositato l'estate

Lombardia e autonomia : si pensa al superticket e a deleghe sulla cultura - M5S dubbioso : Durante il Consiglio dei ministri svoltosi giovedì 14 febbraio si sono discussi i testi per l’autonomia rafforzata e si è avviato un percorso - che sarà tutt'altro che semplice - volto ad ad attribuire a tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) maggiori poteri e più ampie competenze su una serie di "settori" importanti (dal lavoro alla sanità passando per la scuola). Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stata : ...

Cosa chiedono con l'autonomia differenziata Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : Il Veneto ne ha chieste 23. La Lombardia 20. L'Emilia Romagna 16. Sono competenze e poteri rivendicati dalle tre regioni nelle intese che separatamente sono state raggiunte con la presidenza del ...

Cosa chiedono con l'autonomia differenziata Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : Il Veneto ne ha chieste 23. La Lombardia 20. L’Emilia Romagna 16. Sono competenze e poteri rivendicati dalle tre regioni nelle intese che separatamente sono state raggiunte con la presidenza del Consiglio e che dovrebbero inaugurare il percorso per raggiungere la cosiddetta autonomia differenziata.

Lombardia - Veneto - Emilia-Romagna : messa così - l’autonomia è una secessione : Fra le macerie che il governo giallobruno lascerà sul terreno, dai dati macroeconomici spaventosi al baraccone ingestibile come il reddito di cittadinanza, potrebbe esserci la famosa autonomia rafforzata delle tre regioni che da sole fanno più del 40% del Pil italiano: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Sostenere che consentire loro di trattenere una quota molto alta di tasse e tributi non penalizzerebbe il resto del Paese è semplicemente ...

Autonomia : Lombardia - Veneto ed Emilia? “Penalizzate rispetto alle Regioni ricche in Ue : poca spesa pubblica e molte tasse” : Tutte le cifre del rapporto economico tra Stato e Regioni. Le hanno fornite, alla vigilia del cruciale appuntamento della bozza governativa di accordo sull’Autonomia le Cna di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che hanno affidato al centro studio Sintesi l’incarico di redigere l’annuale rapporto dell’Osservatorio economico e territoriale. Quest’anno è titolato “Autonomia per lo sviluppo” e sostiene la tesi che le ...

Autonomia Lombardia e Veneto : le novità per la scuola : Torniamo a parlare dell’Autonomia delle regioni Lombardia e Veneto. Le nuove bozze delle regioni presentano delle novità per quanto riguarda l’istruzione. Andiamo ad analizzare i punti di interesse. Docenti neo-assunti e DS Secondo l’ultima bozza, i Dirigenti Scolastici diventerebbero da subito dipendenti regionali. Analoga sorte per docenti neoassunti e supplenti. Docenti di ruolo Per i docenti di ruolo inizialmente era stato ...

Erika Stefani : "Testo sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna domani in cdm" : "Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna.Intanto il presidente della Regione Campania afferma: "Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le ...