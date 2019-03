«Lo Spietato» | la prima volta di Riccardo Scamarcio su Netflix

vanityfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) LoLoLoLoLoLoA metà strada fra il Jordan Belford di The Wolf of Wall Street e Il Freddo di Romanzo Criminale, Santo Russo si muove per le strade di Milano con l’abito fatto su misura e il calcio della pistola che spunta fuori dalla tasca. È cresciuto nell’hinterland, sa bene cos’è la miseria ed è disposto a qualsiasi cosa pur di non assaporarla di nuovo. Sono queste le premesse de Lo, il nuovo film italiano targatoche sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 19 aprile, anticipato da una straordinaria incursione nei cinema di tutta Italia prevista per l’8, il 9 e il 10 dello stesso mese.https://www.youtube.com/watch?v=8JdqyaQtmqM Protagonista assoluto, con la bocca ...

