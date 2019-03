L’instore tour di Achille Lauro per 1969 da Milano e Roma a Bologna e Varese | tutte le

L’instore tour di Paola Turci per Viva da morire : gli appuntamenti firmacopie dal 16 marzo : L'instore tour di Paola Turci per l'album Viva da morire partirà il 16 marzo dalla Discoteca Laziale di Roma per proseguire il 17 marzo alla Feltrinelli di Milano e poi a Firenze (22 marzo) e Napoli (23 marzo). Il 24 marzo per Paola Turci ci sarà un doppio evento firmacopie, a Bari alle ore 15.00 e a Lecce alle ore 18.30 rispettivamente nei negozi Feltrinetti di Via Melo e di Via dei Templari. Ad annunciare le date dell'instore tour ai fan è ...

Nuovi appuntamenti per L’instore tour di Einar Ortiz : si aggiungono date a Bassano del Grappa e Parma : Nuovi appuntamenti si aggiungono a quelli già in programma per l'instore tour di Einar Ortiz a supporto del disco Parole Nuove. L'artista ha annunciato sui social due Nuovi appuntamenti che si aggiungono a quelli già comunicati. Le due nuove date sono quelle in programma al centro commerciale Il Grifone di Bassano del Grappa (Vicenza) il 2 marzo e al centro commerciale Euro Torri di Parma il 3 marzo. Entrambi gli eventi si terranno alle ore ...

L’instore tour di Federica Carta per Pop Corn e le date con Shade : gli appuntamenti firmacopie da Padova a Nuoro : L'instore tour di Federica Carta per l'album Pop Corn parte oggi, nel giorno del rilascio del disco. Questo pomeriggio, la cantante sarà a Padova e poi a Mestre per incontrare i fan in possesso di una copia fisica dell'album rilasciato dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2019, in coppia con Shade. Proprio Shade sarà con lei in alcuni degli appuntamenti firmacopie. I due saranno presenti insieme a Milano il 16 febbraio e a Roma il 21 ...

L’instore tour di Mahmood per l’album anticipato : il calendario firmacopie per Gioventù Bruciata : L'instore tour di Mahmood per l'album Gioventù Bruciata inizia il 22 febbraio, nel giorno del rilascio del disco. A differenza di quanto comunicato in precedenza infatti, l'album verrà rilasciato venerdì 22 febbraio, in anticipo rispetto alla data prevista. Il trionfo inaspettato di Mahmood a Sanremo ha portato tutto il suo staff ad accelerare i tempi per la pubblicazione del disco e, per sfruttare al meglio l'ondata sanremese, Gioventù Bruciata ...

L’instore tour di Carmen Ferreri da Roma e Milano a Lecce e Bari per Più forti del ricordo : L'instore tour di Carmen Ferreri parte l'8 marzo con il rilascio dell'album Più forti del ricordo. Tanti gli autori coinvolti nel disco, tra i quali spunta il nome di Alessio Bernabei, alla sua prima esperienza da autore per un altro artista, nella canzone Mi manchi prima di morire, che chiude il disco. Già nota la tracklist del progetto, alla quale si aggiungono oggi le date dell'instore tour firmacopie che porterà Carmen Ferreri in tutta la ...

L’instore tour di Arisa da Roma e Milano a Napoli e Bari per Una nuova Rosalba in città : Esce l'8 febbraio il nuovo album di Arisa, Una nuova Rosalba in città, presentato attraverso un successivo instore tour farmacopie nei principali negozi di musica della penisola. L'instore tour di Arisa parte il 12 febbraio da Roma (Discoteca Laziale), per far tappa a Milano il 13 febbraio nel negozio Mondadori Megastore di Piazza del Duomo. Il 15 febbraio, Arisa sarà alla Feltrinelli di Torino e il 16 febbraio a Bologna, poi a Napoli e a ...

L’instore tour di Einar Ortiz per Parole Nuove da Roma a Padova - Varese e Brescia : L'instore tour di Einar Ortiz per Parole Nuove parte da Roma il 15 febbraio con un appuntamento firmacopie alla Discoteca Laziale. Il 17 febbraio sarà poi a Padova (centro commerciale Piazza Grande di Piove di Sacco) e il 18 febbraio a Varese Dischi, Varese. L'ultimo dei 4 eventi annunciati oggi vede Einar firmare i dischi a Brescia presso Elnos Shopping Center di Roncadelle, il 22 febbraio. Queste sono solo le prime tappe promozionali ...

Annunciato L’instore tour di Ermal Meta per Non abbiamo armi – Il Concerto : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Ermal Meta per Non abbiamo armi - Il Concerto inizia dal 3 febbraio e raggiungerà alcuni centri commerciali sparsi in tutta Italia. L'artista di Fier è così pronto a incontrare i fan in una serie di eventi firma copie che inizieranno dal 3 febbraio presso il Parco Commerciale Auchan Giugliano in Campania, per continuare a Megalò il 6 febbraio, quindi Ravenna, Roncadelle e Torino. Ermal Meta presenterà il cofanetto nel ...

Il testo di Solo Una Canzone degli Ex-Otago - l’amore indie e L’instore tour di febbraio : Il palco dell'Ariston ospita ancora una volta una delle band più importanti della scena indie italiana: Solo Una Canzone degli Ex-Otago racconta l'amore che sarà presente anche nell'album "Corochinato" in uscita l'8 marzo. Gli Ex-Otago sono una band genovese nata nel 2002 e già al sesto album in studio. Il loro indie-pop è intriso di sentimento e scelta accurata dei suoni, ma soprattutto di forti messaggi come avevano precisato anche in ...

L’instore tour di Irama per Giovani per Sempre a febbraio : tutte le date dopo Sanremo : L'instore tour di Irama per l'album Giovani per Sempre è stato annunciato oggi. A una settimana dall'avvio del Festival di Sanremo che lo vedrà tra i protagonisti, Irama annuncia i primi appuntamenti dell'instore tour promozionali per il nuovo album, repack del precedente con l'aggiunta di alcuni pezzi ed un duetto con Mr.Rain. L'instore tour partirà l'11 febbraio da Roma con un evento al Centro Commerciale Aura, per proseguire verso Milano ...