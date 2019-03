L' inchiesta La morte di David Rossi | i festini hard nelle ville | la banca vaticana e

Davide Astori - chiusa l’inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina : due medici indagati per omicidio colposo : La procura di Firenze ha chiuso l’inchiesta sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 nella sua stanza d’albergo poche ore prima della partita contro l’Udinese. L’ex direttore del Centro di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, Giorgio Galanti, e il direttore sanitario dell’Istituto di medicina sportiva di Cagliari, Francesco Stagno, risultano indagati ...

Keith Flint si è impiccato : le ultime rivelazioni dell'inchiesta sulla morte del cantante dei Prodigy : Keith Flint si è impiccato. Il cantante e ballerino, frontman della band britannica dei Prodigy, trovato senza vita il 4 marzo scorso a 49 anni nella sua residenza dell'Essex, nel sud...

Schianto Ethiopian Airlines - ritrovate le scatole nere del velivolo. Procura Roma apre inchiesta per morte degli 8 italiani : Sono state ritrovate le scatole nere del velivolo Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines che si e' schiantato ieri subito dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba con a bordo 157 passeggeri e' stata recuperata dagli investigatori sul luogo dell'incidente. La notizia giunge dopo che Ethiopian Airlines ha annunciato il ritiro a tempo indeterminato della sua flotta di velivoli Boeing 737-8 Max dopo l'incidente. E' quanto reso noto dalla ...

Davide Astori - la tragica morte nel sonno e l'inchiesta : Il nostro dovere è accertare se sia successo per una tragica fatalità che nessuno al mondo poteva impedire - e allora il fascicolo verrà archiviato - o se ci sia qualcuno che avrebbe dovuto percepire ...

Giallo nel Ragusano - aperta una inchiesta su morte bimbo di 6 mesi : Una morte con tanti punti oscuri. E' quella del bimbo di 6 mesi trovato senza vita martedi' sera in un'abitazione a Comiso (Rg) dove abitava con la mamma romena e il suo compagno di origini tunisine. Il padre del bimbo, tunisino pure lui, si trova attualmente in carcere. A rendere piu' inquietante il decesso del lattante sono stati i risultati della Tac eseguita sul corpicino del bimbo che hanno riscontrato la frattura di un braccio. L'esito ...

Aperta un'inchiesta sulla morte in carcere dell'omicida della moglie sordomuta

Naufragio 18 gennaio - aperta l’inchiesta : “Omissione di atti d’ufficio” per la morte di 117 persone : L’ipotesi di reato è l’omissione di atti d’ufficio. I magistrati della Procura di Roma dovranno stabilire se il 18 gennaio si sono verificate omissioni e ritardi nei soccorsi nel Naufragio che costò la vita, secondo quanto raccontato dai superstiti, a 117 migranti. Il fascicolo, per ora a carico di ignoti, è stato aperto alla luce delle carte giunte per competenza dalla Procura di Agrigento. I magistrati siciliani tirano in ...

Morte Khashoggi : ci sarà inchiesta Onu : 19.25 L'Onu avvierà un'indagine sull'uccisione del giornalista saudita dissidente Khashoggi. Lo annuncia Agnes Callamard, relatrice speciale per le esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie dell'Onu. Callamard ha detto che la prossima settimana sarà in Turchia per guidare l' indagine sull'uccisione di Khashoggi,il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. Il risultato dell'indagine sarà sottoposto al Consiglio per i diritti umani Onu a ...