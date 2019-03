L' importanza di quella targa a Graziella | mia sorella | uccisa più volte

agi

(Di venerdì 22 marzo 2019) “Miaè statapiù, non solo dai mafiosi ma anche dallo stato e questo fino a pochi mesi fa.fu consegnata a quei due assassini. E chi coprivalatitanza oggi è libero e rimangono degli assassini”. A parlare con l'Agi è Piero Campagna, carabiniere, una vita spesa, con i suoi fratelli, a cercare la verità sull'omicidio dellaera una diciassettenne di Saponara (Messina) che lavorava in una lavanderia a Villafranca Tirrena. La ragazzina fu rapita eil 12 dicembre 1985, crivellata da colpi d'arma da fuoco (fucile e pisola) esplosi da pochi metri di distanza in volto. Il corpo esanime della fanciulla fu ritrovato solo due giorni dopo.Campagna fu assassinata perché aveva trovato un'agenda “verità” nel taschino di una camicia che si apprestava a lavare, era dell'”ingegnere Cannata”. Ma ...

