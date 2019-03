L' ex fidanzata di Kurt Cobain avrebbe ricevuto minacce di morte da Courtney Love

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Arrivano alcuni retroscena davvero interessati che riguardanoe la sua ex, Mary Lou Lord. La stessa cantante infatti, ospite di Maryanne Window nel corso del programma How The Hell Did That Happen, ha rivelato cheper essere stata l'ex del cantante dei Nirvana.Leiniziato a molestare Mary Lou Lord dopo aver iniziato la sua relazione con. Racconta che era solita chiamare a casa dei suoi genitori per lasciare messaggi minacciosi in segreteria, in cuidiceva che sarebbe venuta a casa insieme aper ucciderla e dar fuoco alla casa. .Manon si sarebbe fermata alletramite il telefono, a volte veniva anche ai suoi concerti per fare le prepotente e prenderla di mira. E poi, con l'avvento di Internet, è passata allevirtuali. Inventava storia di sana pianta ...

