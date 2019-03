L' Eurozona continua a rallentare | ma sono le banche ad affossare Milano

ilfoglio

(Di venerdì 22 marzo 2019). Avvio di seduta contrastato per i mercati europei, prima positivi sulla scia di Wall Street (dove ieri hanno debuttato con grande successo i jeans Levi's) e delle Borse asiatiche (sempre in attesa di svolta sui negoziati Stati Uniti-Cina), poi in decisa retrocessione dopo i dati negativi del

robreg1 : RT @ilfoglio_it: Nel mese di marzo l'indice Pmi dell'Eurozona scende ai livelli di sei anni fa. A Piazza Affari l'indice bancario ha perso… - ilfoglio_it : Nel mese di marzo l'indice Pmi dell'Eurozona scende ai livelli di sei anni fa. A Piazza Affari l'indice bancario ha… - SplendorSolis00 : RT @massimo6757: @MinutemanItaly Geniali non solo per l'idea e la qualità della banconota, ma soprattutto perché è reato falsificare una ba… -