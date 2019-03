«L' elettrico è il futuro ma Mercedes non rinnega il diesel»

Porsche Macan e Boxster - Blume apre al futuro elettrico : Tempo di rivoluzioni in casa Porsche . Nel giro di un paio d'anni, infatti, Macan potrebbe diventare, da SUV medio con motore termico a vettura elettrica a batterie . A tracciare il modus operandi che ...

Olivier Francois - Ecco perché il futuro del marchio Fiat è elettrico : La 500 e la Centoventi saranno due modelli chiave nel nuovo compito che si profila in Europa per il marchio Fiat, quello di garantire il rispetto delle regole comunitarie sulle emissioni, abbassando la CO2 media del gruppo FCA, ed evitandogli così salatissime multe. Il responsabile del brand, Olivier Francois, delinea per il più generalista dei marchi della società italo-americana un futuro assai diverso da quellipotesi di disimpegno dal fronte ...

Porsche Macan - il futuro è elettrico : La prossima generazione di Porsche Macan sarà elettrica. Dall'addio al Diesel sancito con il restyling di metà carriera si procederà nella direzione di un suv a batterie . Mettendo insieme le tessere ...

Non solo elettrico : Achates Power reinventa il motore Diesel e rivoluziona il futuro delle auto : Da sempre nel mondo dei motori siamo abituati a cambiamenti drastici e in alcuni casi al crollo delle certezze. Dopo i vari scandali accaduti negli ultimi anni, come l’eclatante Diesel-gate, le grandi industrie del settore si sono mosse verso l’elettrico. Aziende leader come la FCA e la tanto discussa Volkswagen hanno spostato milioni di euro di risorse nella ricerca e nello sviluppo dei motori elettrici. Nel momento stesso in cui tutto il ...