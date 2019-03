Lele Mora | “Quel giorno a casa mia quando un mio amico disse a Rocco Casalino “Beppe

Imane Fadil - Lele Mora : “Una sera - anzi due - l’ho invitata ad Arcore. Molto dispiacere per la sua morte” : “La conoscevo, ma non benissimo e non l’ho mai frequentata”. Lele Mora parla con ilfattoquotidiano.it di Imane Fadil, la ragazza marocchina morta l’1 marzo scorso all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), per cause ancora da accertare. L’ex manager aveva portato la modella, parte civile e testimone nei processi Ruby, ad Arcore. “Se faceva parte della mia agenzia? Era venuta a chiedermi di lavorare con me, ma ...

'Unione cattolica' precisa : "Lele Mora non è stato espulso" : Roma, 17 mar., AdnKronos, - Lele Mora non è stato espulso dall'Unione Cattolica. Le precisa la stessa formazione politica, facendo riferimento a una nota diffusa per errore. "Né io né il segretario Ivano Tonoli - comunica il presidente Erminio Brambilla - siamo al corrente di nessuna riunione di dirigenti in cui ...

Lele Mora espulso da 'Unione Cattolica' : ... - Lele Mora, il manager dei vip, è stato espulso dal Partito Unione Cattolica "a seguito di un incontro straordinario tenutosi questa mattina a Milano con i dirigenti della formazione politica". Ad ...

Morte Imane Fadil - teste del caso Ruby. Lele Mora : “Ragazza insignificante - la portai io ad Arcore” : «Ricordo una ragazza triste, che doveva avere avuto un sacco di problemi, cercava una strada per il successo, ma era davvero insignificante e non ebbe nessuna fortuna». Così Lele Mora, ex talent scout e coinvolto nelle inchieste sul caso Ruby per favoreggiamento della prostituzione, ricorda Imane Fadil. «Fui io a portarla ad una delle cene di Arcore - ha raccontato ancora Mora -. Una sera che il presidente mi chiamò e mi invitò, non volevo ...