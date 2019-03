Lele Mora ora lavora in Albania | Cerco volti nuovi per la tv Barbara D' Urso? Da

blogo

(Di venerdì 22 marzo 2019)A breve partiranno le registrazioni di un programma per la tv, dove lo vedremo come assiduo ospite. Inoltre, uscirà anche il suo nuovo libro che, dice, "farà paura a tanti". Stiamo parlando die della sua rinnovata vita all'estero, ricominciata dall'Una lunga intervista quella rilasciata a IlFattoQuotidiano.it da, che proprio grazie alle nuove opportunità offertegli dall'conferma di aver cambiato vita, nonostante anche là faccia più o meno ciò che già lo occupava in Italia: cercareper la tv. Ad ingaggiarlo, stavolta, Top Channel, canale di punta per la televisione albanese che non solo gli ha affidato il compito di far da recruiter per futuri personaggi dello spettacolo, ma anche di ideare programmi. E quando il giornalista di FQMagazine gli domanda se non gli piacerebbe ricoprire lo stesso ruolo in Italia,...

