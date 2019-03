Ruby - Legale famiglia Fadil lascia mandato - contrasti su linea : Ha lasciato il mandato difensivo l'avvocato Paolo Sevesi, che rappresentava i familiari e un amico di Imane Fadil, una delle testi chiave del caso Ruby morta in circostanze misteriose l'1 marzo scorso.

Pamela Mastropietro - il Legale della famiglia : “Oseghale non ha agito da solo - le parole del testimone lo confermano” : Oltre cento minuti di testimonianza che “confermano in parte quello che abbiamo sempre sostenuto” e cioè che Oseghale non ha agito da solo. È il giudizio dell’avvocato di parte civile, Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro dopo la deposizione del pentito di ‘ndrangheta, Vincenzo Marino. L’uomo, uscito nel 2012 dal programma di protezione, è stato infatti il super testimone presentato dall’accusa ...

Legale della famiglia Cucchi : valutiamo azione contro Comune e Stato : Sulla vicenda di Stefano Cucchi "c'è un fascicolo aperto ma per muoversi su un eventuale danno di immagine la norma prevede il passaggio in giudicato della sentenza". Lo afferma Massimiliano Minerva, ...

Cucchi - il Legale della famiglia : "Valutiamo azione risarcitoria contro lo Stato" : Per l'avvocato Anselmo la presunta catena di falsi e i depistaggi nella vicenda processuale sulla morte del geometra romano potrebbero avere costituito un danno alla famiglia

Cucchi - corte dei Conti apre fascicolo per danno amministrazione giustizia. Legale famiglia : “Valutiamo azione risarcitoria” : La corte dei Conti ha aperto un fascicolo sul caso di Stefano Cucchi. L’ipotesi è un eventuale reato contro l’amministrazione della giustizia ma bisognerà attendere che il processo in corso arrivi a sentenza definitiva. Nel frattempo anche l’avvocato della famiglia Cucchi annuncia l’intenzione di voler muover un’azione risarcitoria nei confronti dello Stato. Il processo per l’omicidio del geometra romano è ancora in ...

Foligno - nuovi episodi di maltrattamento “Piccola - ti posso chiamare scimmia?” Parla il Legale della famiglia discriminata : Atti persecutori, maltrattamenti, violenza privata con l’aggravante dell’odio razziale e della minore età dei soggetti passivi: sono questi i reati per i quali Mauro Bocci, l’insegnante di Foligno che avrebbe rivolto insulti razziali nei confronti di due minori nigeriani, potrebbe finire sotto processo. A chiedere che il maestro venga sottoposto ad un procedimento penale è l’avocato Silvia Tomassoni, mamma di una bambina della scuola del terzo ...

Il Legale della famiglia Tindaci : 'Vogliamo solo la verità e la otterremo in aula. Ma non accettiamo insinuazioni' : Approfondimenti Mattia Tindaci, parlano i genitori: 'Basta bugie, ci dicano dove sono le foto dell'incidente' 18 febbraio 2019 De Leo-Tindaci, il mistero delle foto a 14 anni dall'incidente. La ...

Renzi - Legale della famiglia : "Misura incomprensibile - chiederemo la revoca degli arresti" : "L'interrogatorio è in via di fissazione, chiederemo la revoca degli arresti domiciliari e ci difenderemo nel merito. La misura in sé è incomprensibile, si tratta di persone prossime ai 70 anni, incensurate, che non vedono il bottino portato via e poi i fatti sono datati". In questo modo Federico Bagattini, legale della famiglia Renzi, spiega le richieste della difesa in merito all'arresto dei suoi assistiti.Il gip di ...

Cucchi : Legale famiglia - ancora depistaggi : ANSA, - ROMA, 25 GEN - "Stanno emergendo fatti inquietanti e gravi che si stanno verificando al di fuori di questo processo. Testimoni che vengono avvicinati, depistaggi che si stanno protraendo nel ...

Cucchi - il Legale della famiglia : 'Ancora pressioni e depistaggi' : 'Stanno emergendo fatti inquietanti e gravi che si stanno verificando al di fuori di questo processo. Testimoni che vengono avvicinati, depistaggi che si stanno protraendo nel tempo e continuano ...

Cucchi : Legale famiglia - ancora depistaggi : ANSA, - ROMA, 25 GEN - "Stanno emergendo fatti inquietanti e gravi che si stanno verificando al di fuori di questo processo. Testimoni che vengono avvicinati, depistaggi che si stanno protraendo nel ...