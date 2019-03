Le conseguenze dei cambiamenti climatici che già ci circondano

wired

(Di venerdì 22 marzo 2019) Milioni nel mondo, centinaia di migliaia in Italia. Tanti sono i manifestanti, per lo più ragazzi, scesi in piazza nei giorni scorsi per chiedere azioni concrete nella lotta aie al riscaldamento globale, ispirati da Greta Thunberg. Perché è ormai impossibile chiudere gli occhi di fronte alle devastazioni prodotte dai, ed è al tempo stesso impossibile ignorare le cattive notizie che da anni si susseguono in materia.Non parliamo solo di previsioni catastrofiche viste all’orizzonte con l’innalzarsi delle temperature: dall’aumento di frequenza di potenti uragani e di eventi estremi, come siccità e inondazioni, alla diminuzione della produttività agricola e della sicurezza alimentare, al relativo aumento dei prezzi dei cibi, all’innalzamento dei livelli del mare e allo spostamento di intere popolazioni, e persino alle ...

