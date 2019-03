Lautaro Martinez carica | il Toro si tiene stretto la maglia da titolare

lanotiziasportiva

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il rientro di Mauro Icardi ad Appiano Gentile dovrebbe preoccupareNon credo proprio ilsi è conquistato ladaproprio nel momento di difficoltà dell’Inter, quando l’ex capitano ha deciso di abbandonare la nave e mettersi in salvo da solo.Sicuramente il tecnico Luciano Spalletti terrà conto di questa crescita professionale die non di certo lascierà che Mauro Icardi gli soffi quelladatanto sudata.Chi giocherà?Il problema, nell’immediato, non si pone: per Inter­-Lazio, di domenica 31 marzo, dovremmo essere ancora nella fase di «ricondizionamento» di Mauro.rientrerà ad Appiano mercoledì, dopo l’amichevole in Marocco con l’Argentina, e avrà quindi tempo per prepararsi per lo spareggio Champions. Sarà lui il, con il numero 9 che tornerà invece fra i convocati e, almeno ...

FcInterNewsit : Lautaro Martinez: 'Icardi, situazione non bella né per lui né per noi. Ma deve essere Mauro a risolverla' - Bolanet : #LiveBolanet FT: Milan 2-3 Inter (57' Bakayoko,71' Musacchio ; 3' Vecino, 51' De Vrij, 67' Lautaro Martinez) | Poss… - RoyNemer : Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martinez and Angel Di Maria expected to start for Argentina. -