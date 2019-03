Lascia il legale dei familiari di Imane Fadil per vedute inconciliabili sulla linea

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) Paolo Sevesi, ildeidi, ha rinunciato al mandato difensivo dei suoi assistiti per "difensiva". La modella, testimone dei processi Ruby, era morta il primo marzo scorso dopo un mese di agonia nella clinica Humanitas di Rossano.La modella aveva detto di essere stata avvelenata, ma gli esami dell'istituto di Medicinadi Milano hanno accertato chenon è stata uccisa da sostanze radioattive.Sevesi anche ieri dopo gli esiti delle analisi che hanno escluso la presenza di radioattività sul cadavere, aveva detto: "È meglio per tutti, pere per la sua famiglia. Alla fine vuol dire che in giro c'è un cattivo in meno". I, invece, con una serie di dichiarazioni in questi giorni hanno sempre insistito chiedendo "verità" sul caso. Intanto, è improbabile che ...

