Lanciato il satellite italiano Prisma - VIDEO

Lanciato con successo il satellite italiano PRISMA : il sottosegretario Giorgetti “orgoglioso del ruolo dell’Italia nello Spazio” : Oggi abbiamo confermato il ruolo dell’Italia come paese guida nel campo dell’osservazione e monitoraggio della Terra dallo Spazio. – ha commentato Giancarlo Giorgetti sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il lancio del satellite PRISMA è frutto di una capacità nazionale che coinvolge il processo di ricerca, sviluppo industriale e tecnologico e produttivo in tutti gli ambiti della filiera spaziale. Il ...

Lanciato satellite per monitorare Terra : 05.06 Questa notte è stato Lanciato in orbita della Stazione spaziale europea Kourou, nella Guyana Francese,il satellite italiano Prisma, dotato di vettore Vega, anch'esso italiano. Il lancio è avvenuto come previsto alle 2:50 (ora italiana), ed è stato trasmesso in diretta. Prisma è in grado di analizzare anche la composizione chimica di quello che osserva,dal livello di inquinamento del mare ai materiali del tetto di una casa allo stato di ...