Lanciato con successo il satellite italiano PRISMA | il sottosegretario Giorgetti

Spazio - PRISMA in orbita : 14° successo consecutivo del Lanciatore spaziale VEGA : È a firma italiana la 14° missione portata a termine con successo questa notte dal lanciatore spaziale VEGA, realizzato da Avio. Intorno alle 03.00 ora italiana, infatti, il razzo prodotto a Colleferro, vicino Roma, è decollato dalla base spaziale in Guyana Francese portando in orbita il satellite PRISMA di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato da un raggruppamento di aziende guidate da OHB Italia, con Leonardo e TeleSpazio. Con ...

Rashid - il maestro eroe che si è Lanciato a mani nude contro il killer della strage in Nuova Zelanda : Naeem Rashid, un insegnate pachistano di 51 anni, è l’eroe che nella moschea Al Noor ha cercato di bloccare Brenton Tarrant, l’attentatore di Christchurch. Rashid non è sopravvissuto alla strage ed è morto in ospedale. A perdere la vita anche il figlio 21enne che era con lui. “Mio marito è morto da eroe”, ha detto la vedova. Il premier pachistano ha annunciato un’onorificenza per ricordare il coraggio dell’insegnante.Continua a leggere

Redmi Note 7 Pro Lanciato in Cina con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di una nuova versione di Redmi Note 7 Pro, caratterizzata dalla disponibilità di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata L'articolo Redmi Note 7 Pro lanciato in Cina con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

ESCLUSIVA Sen. Leone - M5S - : "Tav? Il Governo reggerà perché ben biLanciato dal premier Conte" : ...lunga può provocare una spaccatura importante in questo Governo? Per quanto riguarda la Tav ritengo che il potenziamento infrastrutturale sia una delle priorità del nostro Paese per la sua economia e ...

Samsung Galaxy A90 potrebbe essere Lanciato solo in Cina con un’unica fotocamera rotante da 48 megapixel : Stando alle ultime indiscrezioni, almeno inizialmente il Samsung Galaxy A90 sarà disponibile soltanto in Cina. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A90 potrebbe essere lanciato solo in Cina con un’unica fotocamera rotante da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z6 Pro sarà Lanciato a giugno con 5G e fotocamera Hyper Vision : Lenovo Z6 Pro non è stato lanciato al MWC 2019 ma il produttore ha ugualmente fornito qualche interessante anticipazione sulle sue feature L'articolo Lenovo Z6 Pro sarà lanciato a giugno con 5G e fotocamera Hyper Vision proviene da TuttoAndroid.

Ripple - mancato accordo con JP Morgan controbiLanciato da nuove partnership : I partner UBRI di Ripple con IIT Bombay e altre università per risolvere il problema delle rimesse del mondo L'attività di Ripple sui pagamenti transfrontalieri che utilizzano la tecnologia ...

Referendum L'alleato Salvini è salvo: il 59% degli iscritti dice no al processo per la Diciotti Governismo M5S – Oltre 50mila per la consultazione sull'autorizzazione per il vicepremier, indagato per sequestro di persona: prevale la linea dei vertici di Luca De Carolis Movimento 5Stalle di Marco Travaglio Siccome qualcuno aveva evocato il primo referendum processuale della storia, quello indetto da Ponzio Pilato fra Gesù e Barabba, ...

Calcio - sasso Lanciato contro la macchina di Wanda Nara. Attimi di paura per la moglie di Mauro Icardi : Momenti di paura per Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. La donna era al volante della sua auto in direzione “autostrade” (non lontana da San Siro) quando un sasso ha colpito un finestrino della vettura. Fortunatamente non ci sono conseguenze per la compagna dell’ormai ex capitano dell’Inter: si tratta di un episodio sconvolgente, deriva di una violenza esagerata dovuta al difficile rinnovo contrattuale ...

Wanda Nara - paura per la moglie di Icardi : sasso Lanciato contro la sua auto - a bordo con lei c’erano anche i figli : Attimi di paura per Wanda Nara. La moglie e procuratrice dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi era al volante della sua auto quando qualcuno ha lanciato un sasso contro un finestrino dellavettura. Secondo quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport“, Wanda Nara stava guidando in direzione autostrade, non lontano dalla zona di San Siro, a Milano, dove vive con la famiglia, e con lei c’erano anche i figli. Secondo ...

«Diventa vegano e 'vinci' concerti gratis a vita» : il concorso Lanciato da Beyoncé : 'Diventa vegano e 'vinci' concerti gratis a vita' , è lo strano slogan di un concorso lanciato negli Stati Uniti che promette biglietti per gli spettacoli di vere e proprie star della musica a chi ha rinunciato alla carne e ai cibi derivanti dagli animali. L'idea sembra arrivare dalla regina dello star system Beyoncé. Il contest, tuttavia, è ...

