Lamezia Terme | inaugurazione il 25 marzo della Concattedrale

Lunedì pomeriggio presentazione del Torneo Internazionale città di Lamezia Terme/4° Memorial Pasquale Gallo : Efficienza ed efficacia degli uffici comunali permettendo, fermo restando la chiara volontà politica espressa dal sindaco Paolo Mascaro in merito alla riapertura degli stadi lametini, Lunedì alle 17.45 nella sala convegni del centro commerciale 'Due mari' si terrà la conferenza stampa di ...

Da Bolzano torna a Lamezia Terme e trova gli anziani genitori morti : Lamezia Terme, CATANZARO,. Due anziani coniugi - 79 anni lei e 82 lui - sono stati trovati morti nel loro appartamento a Lamezia Terme. A scoprire i corpi è stato il figlio, che lavora a Bolzano ed ...

Rubano un pullman a Lamezia Terme - l'inseguimento è da film : L'incidente è avvenuto a Catanzaro, dove un uomo ha aspettato che l'autista del pullman fosse distratto per rubargli il mezzo. La polizia è stata subito allertata e si è lanciata nell'inseguimento, ...

Lamezia Terme. Annullato lo scioglimento del Comune : Il Tar del Lazio ha Annullato lo scioglimento del Comune di Lamezia Terme. La decisione era stata presa dal Governo

Fare Critica a Lamezia Terme entra nel vivo : D'altronde, ' non facciamo gli spettacoli per noi stessi ' ha concluso. La giornata si è conclusa con la messa in scena di Dux in scatola di e con Daniele Timpano , in cui l'artista si è fatto ...

Sull'azienda sanitaria unica a Catanzaro cori di plauso - non tutti convinti della possibile integrazione dell'ospedale di Lamezia Terme : ... tra aumento di posti letto, polo oncologico, conversione del Pugliese in casa delle salute, costruzione nuovo ospedale non mancano gli spunti di riflessione per la politica del capoluogo di regione, ...

Annunciato il programma di Fare Critica a Lamezia Terme dal 19 al 23 febbraio : Si è svolta questa mattina, presso la libreria Tavella di Lamezia Terme, la conferenza stampa di Fare Critica – il Festival interamente dedicato alla Critica teatrale e cinematografica che si terrà a Lamezia Terme dal 19 al 23 febbraio presso il Chiostro di San Domenico – alla presenza del direttore artistico Gianlorenzo Franzì (critico cinematografico e direttore artistico del Lamezia Film ...

Aeroporto Lamezia Terme - società gestione Sacal sigla accordo per l'occupazione : accordo per l'occupazione all'Aeroporto di Lamezia Terme . La società di gestione dello scalo Sacal ha annunciato la firma di un accordo sindacale, che concerne gli operai stagionali e gli addetti di ...