L’Alveare | il coworking di Roma costretto a chiudere | il Comune si riprende gli spazi

(Di venerdì 22 marzo 2019)è una di quella realtà di cui spesso le donne e i lavoratori precari e autonomi dicono: ce ne sono troppo poche. Da fine marzo ce ne sarà una in meno perchédel V Municipio dichiude. Ilsiglidi Centocelle e le socie dell’associazione che ha creato questoo non si opporranno, pur potendolo fare, per vie legali che sarebbero lunghissime.«A malincuoremo», spiega Serena Baldari una delle socie fondatrici, «per noi questa vicenda è una sconfitta, ma ci ha anche portato tante testimonianze di solidarietà. Ci hanno scritto tante donne che hanno fatto uno dei primi percorsi finanziati dalla Regione Lazio per il rientro al lavoro dopo la maternità e ci hanno ricordato quanto fosse stato per loro utile».è nato nel 2014 da un gruppo di donne che facevano parte di un’associazione di volontariato per la ...

