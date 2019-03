La Volvo vuole impedirti di guidare se sei ubriaco o distratto

wired

(Di venerdì 22 marzo 2019)Laha fondato la sua credibilità di costruttore automobilistico grazie a una particolare attenzione per la sicurezza a 360°, sia attiva, che passiva. E nel corso degli anni il costruttore svedese ha portato avanti questa sua filosofia, anche tenendo conto delle mutevoli condizioni sociali e del settore. Anche sotto la guida del colosso cinese Geely, laha adottato una serie di tecnologie in grado effettivamente di garantire la sicurezza del conducente e dei passeggeri, come per esempio l’avanzato sistema di assistenza alla guidaPilot Assist.E proprio in questa direzione deve essere vista la nuova mossa del costruttore svedese, il quale, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato la propria intenzione di installare nei futuri modelli una serie di telecamere e sensori di monitoraggio.Laritiene infatti che problemi quali la guida in stato di ...

