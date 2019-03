La via del sapere La sfida-Zamboni tra scienza e incuria

via della Seta - con Cina 30 accordi. Da Cdp Panda Bond pro-italiane : Il momento clou è fissato per sabato a villa Madama quando, davanti al presidente cinese Xi Jinping e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, saranno firmati gli accordi tra imprese e istituti di ...

«Non siamo ancora riusciti a venire a capo» del rapimento di Silvia Romano : Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ammettendo gli scarsi progressi nelle ricerche della cooperante rapita in Kenya quattro mesi fa

Viminale 'via la cittadinanza al pugile dell Isis'. Prima richiesta in Italia - deciderà il Quirinale : ROMA - Dopo la vicenda del bus 'ho scritto ieri a tutti i sindaci per controllare la fedina penale di chi ha in mano il trasporto dei nostri figli. In Parlamento c'è il provvedimento sulle telecamere ...

Mercato Torino - manovre in attacco : via Zaza - il nome del sostituto : Mercato Torino – Battuta d’arresto in casa Torino, il club granata ha dovuto fare i conti con un brutto passo falso davanti al pubblico amico contro il Bologna, si complica la corsa all’Europa League ma la squadra di Mazzarri può togliersi ancora importanti soddisfazioni fino al termine della stagione. Sono in corso valutazioni sul fronte Mercato, in particolar modo il presidente Cairo sta lavorando per l’attacco. ...

La nuova via della Seta - una maxi-rete Asia-Europa : Si chiama 'One Belt, One Road', abbreviato nell'acronimo 'Obor' o 'Bri' il progetto cinese di una Via della Seta in chiave contemporanea destinata a collegare l'Asia all'Europa e all'Africa, ma ...

Cultura : Al via la nona edizione del concorso “Poesia al Bar” : Parte nella Giornata Mondiale della Poesia Unesco il concorso “Poesia al Bar”, con il patrocinio dell’ Assessorato alla Cultura del Comune Di Ravenna. Ravenna, 22 marzo 2019 – È partita la nona edizione del concorso Nazionale “Poesia al Bar”, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia, tenutasi ieri 21 marzo. A Ravenna, per omaggiare questo evento, [...]

via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma - : Tra accordi strategici e interessi commerciali, inizia una tre-giorni cruciale. Domani la firma del Memorandum

via della Seta - Conte : troppe chiacchiere : "La Cina è un'economia imponente,con un enorme potenziale, anche per le imprese italiane". Turismo,agricoltura,urbanizzazione sostenibile,aviazione, trasporti, infrastrutture e innovazione ...

L'Italia entra nella via della Seta. Le aziende firmano 15 accordi : Washington teme l'attivismo cinese, ma l'approccio di Pechino altro non è che l'altra faccia della politica estera di Donald Trump: se ciascuno pensa a firmare i patti più convenienti, inutile ...

L’Italia entra nella via della Seta. Le aziende firmano 15 accordi : L’ultimo ad essere accolto con altrettanta enfasi fu Barack Obama. Strade pattugliate, elicotteri in volo, città paralizzata. Da ieri a Roma c’è il nuovo padrone del mondo - o almeno quello che molti descrivono come tale - Xi Jinping. Domani il presidente (a vita) della Repubblica popolare cinese sarà a Villa Madama per firmare con il governo l’a...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Follonica-viareggio big match della 25^a giornata - Forte dei Marmi per scacciare la crisi : La Serie A1 di Hockey su pista maschile è giunta alla sua giornata numero 25, penultima di una regular season che ormai emesso i primi verdetti, con Lodi che si è aggiudicata matematicamente il primo posto, e questo sabato affronterà la Stema UVP Bassano in trasferta, mentre la B&B Service Forte dei Marmi del capocannoniere DFederico Ambrosio proverà a blindare il secondo posto, confrontandosi con il Trissino, attualmente ottavo. Il big ...

via della Seta : 'Soltanto un mercato globale può sostenere gli investimenti' : Genova - 'Le aziende sono realtà sempre più complesse, soprattutto quelle attive nelle tecnologie avanzate, hanno bisogno di investimenti talmente grandi che i mercati domestici non sono più ...