La vedova di Astori | Riparto dal teatro | il palco è la mia salvezza

Davide Astori - la compagna Francesca Fioretti : “Io trattata come vedova di serie B - mi hanno bloccato le carte di credito” : “Gli amici i domandano: ‘Ma il 4 marzo hai dormito?’, e io penso che per me è 4 marzo ogni giorno. Quattro marzo quando mangio, 4 marzo quando vado a dormire, 4 marzo quando compro un biglietto di treno, organizzo un viaggio e penso che accanto a me Davide non ci sarà più”. A raccontarlo in un’intervista a Vanity Fair è Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel sonno ...