La storia della Stellazzurra Basketball Academy nello speciale di Sky Sport24

La storia della serie You - che nessuno voleva tranne Netflix : da flop a fenomeno virale : Senza ombra di dubbio la serie You è stata una delle grandi rivelazioni della stagione 2018/2019, ma la storia del suo successo è stata tutt'altro che lineare. Netflix l'ha distribuita in 190 paesi nel mondo lo scorso 26 dicembre e ha comunicato che in quattro settimane sono stati stimati circa 40 milioni di flussi streaming per la prima stagione, che sarà seguita da una seconda attualmente in produzione a Los Angeles. Sono bastati pochi ...

Roma. Fassina. De Vito? La storia della mela marcia non funziona - Raggi si dimetta : Agenpress - "Purtroppo sono altre giornate brutte per Roma, altre giornate in cui ancora una volta la politica viene coinvolta da meritorie indagini della magistratura e questo rende ancora più complicato il rapporto tra cittadini e istituzioni. Il fatto che sia capitato ad un avversario politico non ...

Karen Uhlenbeck è la prima donna della storia a vincere il premio Abel - il 'Nobel della Matematica' : Uhlenbeck è impegnata anche nel sociale, in particolare si è battuta per la parità di genere nel mondo della scienza e della matematica. All'inizio degli anni Novanta la professoressa ha fondato e ...

La storia della lotta contro la mafia nei fumetti - una mostra a Milano. FOTO : La storia della lotta contro la mafia nei fumetti, una mostra a Milano. FOTO MilaNOmafia è l'evento che racconta la battaglia contro le organizzazioni criminali italiane e invita alla riflessione attraverso dibattiti e iniziative. Stampe e altri documenti saranno visibili fino al 5 maggio 2019 Parole chiave: ...

Briganti e malfattori nella storia di Romagna - nell'ultimo numero della rivista Romagna arte storia : Dalmonte,; Ruggero Pascoli, padre del poeta e uomo di fiducia dei principi Torlonia, vittima della violenza politica nell'esacerbato clima post-unitario, R. Boschetti,; l'anarchico savignanese Mario ...

Xi Jinping - la storia del presidente della Cina - Sky TG24 - : Leader incontrastato del Paese, 65 anni, è segretario del Partito Comunista Cinese dal 2012 e presidente della Repubblica Popolare dall'anno successivo. Il suo mandato è rinnovabile senza limiti e all'...

Radovan Karadzic condannato all’ergastolo - le Madri Srebrenica si abbracciano. Si chiude evento tra i più tragici della storia d’Europa : La corte d'appello internazionale ha respinto il ricorso dell'ex leader politico dei serbi di Bosnia Radovan Karadzic contro la condanna a 40 anni di carcere inflittagli nel 2016 e ha deciso di aumentare la pena all'ergastolo. A stabilire la sentenza è stato l'International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) dell'Aia, una corte Onu che si occupa dei casi dell'oggi defunto Tribunale penali internazionale per l'ex Jugoslavia. ...

I nove rapimenti alieni più famosi della storia : ...di Allagash Il rapimento di Kirsan Ilyumzhinov I rapimenti alieni in Italia Il caso di Pier Fortunato Zanfretta I l caso di Valerio Lonzi Il rapimento di Franco Chendi I rapimenti alieni nel mondo - ...

I 50 migliori allenatori della storia del calcio : La rivista specializzata France Football – il magazine che ogni anno assegna il Pallone d'Oro – ha redatto una sua classifica dei 50 migliori allenatori della storia del calcio. Palmares, eredità, personalità, durata e impatto della carriera i criteri adottati per stabilire la classifica. Il primo posto viene riconosciuto a Rinus Michels, il tecnico olandese inventore del «calcio totale», l'uomo che ...

France Football e la classifica dei 50 migliori allenatori della storia - con uno strano criterio di scelta - : E poi tutti i tecnici del mondo. E cosa emerge? La non confrontabilità, in assoluto, dei nostri personaggi. Perché, diversamente che dai calciatori, gli allenatori possiedono specificità tali da ...

France Football : «Ancelotti ottavo miglior allenatore della storia del calcio» : Sul podio Michels, Ferguson e Sacchi France Football, la prestigiosa rivista Francese di calcio, ha stilato la classifica dei cinquanta allenatori che hanno fatto la storia del calcio (l’elenco completo è al fondo questo articolo). Al primo posto è finito Rinus Michels il creatore del grande Ajax e dell’Olanda di Cruyff. Secondo Alex Ferguson e terzo Arrigo Sacchi. Nella top ten ci sono ovviamente lo stesso Cruyff (quarto) Guardiola ...

I 50 allenatori migliori della storia : Sacchi terzo classificato - Rinus Michels in vetta : I 50 allenatori migliori della storia secondo France Football, una classifica che vede Arrigo Sacchi primo tra gli italiani Arrigo Sacchi sale sul podio nella classifica dei 50 allenatori migliori di sempre stilata da ‘France Football‘ la rivista francese che ogni anno assegna il ‘Pallone d’oro’. Il tecnico emiliano, protagonista del Milan degli ‘immortali’ con cui ha conquistato lo scudetto ...

Cuore : svolta storica per la cura della stenosi aortica - “una notizia che cambierà la storia della disciplina” : Un passaggio epocale per la cardiologia interventistica e per milioni di persone in tutto il mondo che, in caso di stenosi aortica, grazie alla TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), non dovranno più sottoporsi a un intervento a Cuore aperto. L’annuncio al Congresso dell’American College of Cardiology in corso a New Orleans, dove sono stati presentati i risultati di due importanti studi clinici. “Si tratta di una notizia che cambierà la ...

Rinus Michels miglior allenatore della storia del calcio. Terzo Arrigo Sacchi : Rinus Michels è stato il miglior allenatore della storia del calcio. A stabilirlo è France Football, il magazine che ogni anno assegna il pallone d'Oro. Nella classifica dei 50 migliori allenatori della storia, al primo posto c'è il tecnico olandese padre del calcio totale, artefice dei primi successi di Ajax e Barcellona e condottiero degli Orange che vinsero gli Europei del 1988. Palmares, eredità, ...