La storia della serie You | che nessuno voleva tranne Netflix | da flop a fenomeno virale

optimaitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019)Senza ombra di dubbio laYou è stata una delle grandi rivelazionistagione 2018/2019, ma ladel suo successo è stata tutt'altro che lineare.l'ha distribuita in 190 paesi nel mondo lo scorso 26 dicembre e ha comunicato che in quattro settimane sono stati stimati circa 40 milioni di flussi streaming per la prima stagione, che sarà seguita da una seconda attualmente in produzione a Los Angeles. Sono bastati pochi giorni perché You diventasse, complice il lancio nel periodo natalizio che ne ha favorito la visione in modalità binge-watch e il tema di indubbia attualità: nonostante lache vede protagonista l'attore Gossip Girl Penn Badgley nei panni dell'omicida sociopatico Joe Goldberg sia stata concepita prima dello scandalo Weinstein enascita del movimento #MeToo, ha certamente beneficiato dell'attenzione mediatica di questi mesi sui ...

CremoniniCesare : Le battute dei politici che ironizzano sui disturbi della mente (in special modo se riguardano una bambina) non dim… - RaiDue : #LAquila, sedici giorni prima del terremoto. In attesa dello speciale 'L'Aquila 3:32. La generazione dimenticata' c… - amnestyitalia : Alcuni degli episodi più tragici della storia sono stati provocati da pregiudizi, intolleranza e razzismo che ancor… -