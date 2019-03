La sterlina crolla di nuovo | il no-deal si fa più probabile

trend-online

(Di venerdì 22 marzo 2019) ... oltre a mantenere invariati i tassi d'interesse allo 0,75%, come ampiamente atteso, ha parlato delle incertezze che stanno colpendo il mondo del business britannico, con le imprese che stanno ...

dvaldi1 : #Tajani 1926, #Mussolini ora ha anche il controllo delle banche, si ferma speculazione sulla lira che scende sotto… - steveross75 : RT @lauranaka: Doppia disfatta di #Theresamay a #Westminster. Ma #sterlina non solo non crolla, ma sale. Oggi il voto su #HardBrexit, ment… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Doppia disfatta di #Theresamay a #Westminster. Ma #sterlina non solo non crolla, ma sale. Oggi il voto su #HardBrexit, ment… -