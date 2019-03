La Spezia | donna di 60 anni accoltellata dal marito | uomo arrestato

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) A La, in provincia di Montebello, tra la notte di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, unadi 60, Daniela Chiappini, è statada suo, Franco Franconi di 61. Sembrerebbe che tra i due fosse scoppiata una lite a causa della temperatura della caldaia. La coppia è titolare di uno studio dentistico ed è benestante. La tragedia è avvenuta nella villa dei coniugi ubicata sulla collina di Montebello, presso il comune di Bolano. Subito dopo l'accaduto il, accortosi della gravità della situazione, ha prontamente avvertito i soccorsi che sono arrivati immediatamente sul posto e dopo aver soccorso la, l'hanno trasportata in "codice rosso" all'ospedale di La. Sul posto anche i carabinieri di Sarzana per i primi accertamenti.Laè in pericolo di vita La tragedia si è verificata nella villa dei due coniugi e al momento laè in ...

Teleliguriasud : Premio Una donna per La Spezia a Maria Cristina Bigi 21-03-2019 - GazzettadellaSp : Il premio 'Una Donna per La Spezia' alla Direttrice del carcere - Nazione_Sarzana : Non risponde al telefono, parte l'allarme: trovata morta nel letto - La Nazione -