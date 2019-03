La sosta in Serie A e la Nazionale in campo | la reazione del web è tutta da ridere FOTO ...

Il vero pilot de Il Trono di Spade avrebbe distrutto la serie HBO - 4 differenze sostanziali con l’episodio originale : Il vero pilot de Il Trono di Spade non è mai andato in onda, e se la HBO ha preso questa decisione c'è un motivo. L'episodio originale avrebbe completamente distrutto la serie, e prova di ciò, online è stato divulgato un copione in cui si leggono ben quattro sostanziali differenze tra il pilot finale e quello inizialmente concepito. Gli showrunners David Benioff e D.B. Weiss non erano molto soddisfatti del risultato, perciò decisero di ...