Reggina-Catania - sfida tra tifoserie da Serie A : il Sud ancora grande protagonista : La Serie A e la Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non la Serie C, si avvicina infatti una giornata molto importante valida per la terza categoria italiana, in particolar modo grande interesse per la partita tra Reggina e Catania, il Sud sempre grande protagonista con sfide sempre caldissime. E quella tra calabresi e sicialiani è sempre molto attesa dalle due tifoSerie. Nelle ultime settimane sono stati due gli aspetti ...

La Serie A si ferma - ma nel weekend non manca lo spettacolo calcistico : dove vedere la sfida tra leggende di Liverpool e Milan su Dazn e tanto altro : Nonostante lo stop di diversi campionati calcistici europei, nel weekend non mancherà lo spettacolo: dalla sfida tra leggende di Liverpool e Milan alla Coppa d’Africa. Ecco come seguire tutti gli appuntamenti su Dazn I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su Dazn oggi si apre un weekend di grande sport. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre ...

Elezioni Basilicata - nella sfida tra Lega e 5 stelle il Pd può tenere la Regione : Oltre mezzo milione di italiani sono attesi alle urne domenica 24 marzo. Alle Elezioni regionali della Basilicata la sfida è...

Reggina-Catania - domenica la sfida tra due nobili decadute : i precedenti : E’ uno dei big match di questa giornta di Serie C, sicuramente la sfida più sentita a livello di tifo, storia, tradizione, fascino. Anche perché si tratta di due nobili decadute. Reggina e Catania sono due nobili decadute, la speranza per loro è che lo siano ancora per poco, visti quelli che sono gli obiettivi delle due società. Ma nonostante abbiano vissuto nel recente passato tempi migliori, i precedenti al Granillo tra amaranto e ...

La via del sapere. La sfida-Zamboni tra scienza e incuria : Un attimo dopo che si è letta la storia di Eustachio Manfredi e di Luigi Ferdinando Marsili, ci si chiede come è stato possibile che via Zamboni, l'asse portante della zona universitaria, non solo non ...

Matteo Salvini e Lega - sfida finale a Bergamo : Giacomo Stucchi per strappare la città al centrosinistra : Tutto pronto per l'ultima grande sfida della Lega di Matteo Salvini. Tutto pronto dopo l'accordo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, a un tavolo dove il Cav, schiacciato dalle cifre dei sondaggi, ha ben poche carte da giocarsi. Nel mirino di Salvini, ora, c'è la Bergamo dove il sindaco è Giorgio

Liverpool-Milan giocano la “bella” : sabato sfida tra vecchie glorie : Da Inzaghi a Owen, da Kakà a Gerrard, passando per capitan Maldini, Nesta, Carragher, Agger, Dida e Dudek. Le vecchie glorie di Milan e Liverpool sabato pomeriggio (ore 16 italiane) scenderanno in campo per un’amichevole storica a scopo benefico. La cornice sarà quella di Anfield Road per una sfida che rievocherà gli unici due storici incontri ufficiali tra i rossoneri e i reds: le due finali di Champions League del 25 maggio 2005 e ...

Trasporto aereo : Palenzona - 'fare sistema per sfida crescita' : "Occorre sviluppare politiche di liberalizzazione a tutti i livelli, promuovendo soprattutto i modelli open sky grazie ai quali aumenta la connettività dei territori con il mondo. In particolare, ...

Mattioli sfida a braccio di ferro il palestrato del "succhino". Ecco come va a finire : Uno di fronte l'altro. Maurizio Mattioli e Brando Bertrand non li avevamo mai visti insieme. Molto diversi, ma entrambi amatissimi dal pubblico: il primo per una carriera formidabile a teatro e al ...

Nuova sfida sui migranti : sequestrata in porto a Lampedusa la Mar Jonio : La nave umanitaria battente bandiera italiana Mare Jonio ora è sotto sequestro, entrata verso le 19 nel porto di Lampedusa. Scortata dalle motovedette della guardia finanza. La procura di Agrigento ha ...

Liverpool-Milan - atto terzo : la sfida tra campioni in onda su DAZN : Liverpool-Milan rivincita finale Champions DAZN. Milan e Liverpool sono state protagoniste della prima decade degli anni 2000 e si sono spartite una Champions League a testa nel 2005 e nel 2007, due gare indimenticabili per i tifosi di entrambe le squadre. Nella prima occasione sono stati gli inglesi a prevalere nella nota gara di Instanbul: […] L'articolo Liverpool-Milan, atto terzo: la sfida tra campioni in onda su DAZN è stato ...

Meghan Markle - la Regina blocca il trasloco. Lei la sfida con un altro baby shower : Meghan Markle e Harry sono pronti a trasferirsi a Frogmore Cottage. Ma la Regina Elisabetta impedisce il trasloco. Secondo quanto riferisce il Sunday Times, la Sovrana ha bloccato i piani d’indipendenza dei Duchi del Sussex, impedendo loro di lasciare il Palazzo. Harry e Meg avevano sperato di poter cominciare la loro vita familiare lontano da obblighi monarchici, prima della nascita del royal baby che dovrebbe avvenire a fine aprile. Si ...