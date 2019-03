La Sanremo di Nibali e Viviani | Ecco perché ci siamo pure noi

Milano-Sanremo - Vincenzo Nibali : 'La corsa più difficile da interpretare' : Le immagini dell'inatteso e memorabile successo di Vincenzo Nibali alla Milano-Sanremo dello scorso anno sono ancora ben impresse nella mente degli appassionati di ciclismo. Il campione siciliano riuscì a regalare ai suoi tifosi una delle emozioni più forti della sua lunga carriera attaccando sul Poggio e resistendo al rientro del gruppo in via Roma. Ripetere quell'impresa non sarà semplice per il capitano del Team Bahrain-Merida, che avrà ...

Milano-Sanremo : Sagan indica i rivali per la vittoria - tra cui Alaphilippe a Nibali : È quasi giunto il momento dell’attesissima ‘Classicissima’ Milano-Sanremo e tra i favoriti non può mancare Peter Sagan. Il corridore della Bora si è concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport indicando i suoi tre principali rivali per la corsa che si disputerà questo sabato. Sagan: 'La pressione è inutile, è una corsa di bici e nella vita non cambia nulla' Il campione della Bora si è mostrato molto rilassato nell’intervista ...

Giuseppe Saronni : “Nibali? Ci è stato proposto…Alaphilippe favorito per la Sanremo - io ho sofferto tanto per vincerla” : Mancano poche ore alla partenza della Milano-Sanremo. Una gara che ha fatto gioire e al contempo soffrire, e non poco, un ex campione del mondo, vincitore di due Giri d’Italia, di un Lombardia, di una Freccia Vallone, di due Tirreno-Adriatico; e inoltre, storico general manager e attuale responsabile della UAE Team Emirates. Stiamo parlando di Giuseppe Saronni, l’ultima maglia iridata in grado di vincere la Classica ligure ben 36 ...

Nibali : "Sanremo? Ci proverò" : 'Sono contento dei segnali che ho ricevuto dalla Tirreno-Adriatico, perché dimostrano che la mia condizione sta crescendo. La Sanremo è forse la gara più difficile da interpretare e questo è il suo ...

Milano-Sanremo 2019 : scelta la Bahrain-Merida. Vincenzo Nibali : “Buoni segnali - non sarà facile ma ci proverò” : L’attacco sul Poggio, con la vittoria in Via Roma del 2018 resteranno sicuramente indimenticabili. È già passato un anno e Vincenzo Nibali, con la sua Bahrain-Merida, si presenta al via dell’edizione numero 110 della Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo, che si disputerà sabato. scelta la formazione per la squadra asiatica: oltre allo Squalo dello Stretto presenti anche Sonny Colbrelli, Kristijan Koren, Marcel Sieberg, Dylan ...

Milano-Sanremo 2019 – Scelto il roster della Bahrain Merida - Nibali capitano : “una gara difficile - ma farò del mio meglio” : La Bahrain Merida ha Scelto il roster per la Milano-Sanremo: le sensazioni del capitano Vincenzo Nibali alla vigilia della Classicissima E’ tutto pronto per la 110ª edizione della Milano-Sanremo. Vincenzo Nibali sarà tra i protagonisti della corsa, per difendere il titolo dopo la splendida vittoria dello scorso anno e per far ciò il suo team ha Scelto un roster forte e solido. La “Classicissima” 2019 partirà da Milano per ...

Milano-Sanremo : al via Valverde e Nibali : Tra i nomi di spicco il campione del mondo su strada Uci, Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Arnaud Demare, 2016,, John Degenkolb, 2015,, Alexander Kristoff, 2014, con il compagno ...

Ciclismo - Milano-Sanremo 2019. Vincenzo Nibali : “La condizione è indietro - la squadra mi ha obbligato a stare in altura e a fare il Tour” : Si presenterà al via della Milano-Sanremo da campione in carica sabato prossimo Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto, dodici mesi fa, con un’azione magistrale salutò il gruppo che lo rivide soltanto dopo la linea d’arrivo. L’azzurro ha rilasciato una lunga intervista a “Repubblica“. Così il messinese racconta il successo dello scorso anno: “Bello, per il modo in cui sono arrivati quella vittoria di un anno ...

Milano-Sanremo 2019 - Vincenzo Nibali al via da campione in carica. Forma non ottimale - ma lo Squalo può sempre mordere : Sabato 17 marzo 2018, la data di una delle più grande imprese del ciclismo moderno. Quel giorno Vincenzo Nibali si inventò un numero d’antologia ed entrò di diritto nella leggenda di questo sport, attaccò in solitaria sul Poggio e riuscì a conservare un minimo vantaggio per vincere la Milano-Sanremo: lo Squalo tagliò il traguardo a braccia alzate verso il cielo, imprendibile per il gruppo alle sue spalle che aveva cercato di rientrare ...

Milano-Sanremo 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Nibali - Viviani - Alaphilippe e Gaviria : È finalmente arrivato il momento: prima Classica Monumento della stagione. Nel week-end c’è la Milano-Sanremo, uno spettacolo unico, con tantissimi possibili protagonisti e un favorito unico che al momento non c’è. Presenti al via davvero molti dei migliori ciclisti al mondo per la Classicissima: da scalatori a velocisti c’è davvero il top. Andiamo a scoprire la startlist: da Nibali a Viviani, passando per Alaphilippe e ...

Tirreno-Adriatico 2019 : primo vero esame per Vincenzo Nibali. Lo Squalo si metterà alla prova in vista della Milano-Sanremo : Prenderà il via mercoledì 13 marzo la Tirreno-Adriatico 2019, prima corsa a tappe in programma in Italia nel calendario ciclistico internazionale. Tra i principali motivi di interesse nei confronti dell’appuntamento ci sarà sicuramente la presenza di Vincenzo Nibali. Per la quinta stagione consecutiva il fuoriclasse italiano ha preferito le strade di casa alla Parigi-Nizza, scelta sicuramente rafforzata quest’anno dalla drammatica ...

